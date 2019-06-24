banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95455
ALTIN
260.234
DOLAR
5.7552
STERLİN
7.3272
EURO
6.5555
Hırsızlık sefası bir gün sürdü
HIRSIZLIK SEFASI BİR GÜN SÜRDÜ
300 bin TL sahibine teslim edildi
300 BİN TL SAHİBİNE TESLİM...
Kıb-Tek vurgun zanlılarına mükafat
KIB-TEK VURGUN ZANLILARINA MÜKAFAT
Glapsides’te 5 kişi ölümden döndü
GLAPSİDES’TE 5 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
banner307

Okçuluk büyükler sıralama yarışmaları dün Okçuluk Açık Alanı’nında gerçekleştirildi

Okçuluk büyükler sıralama yarışmaları dün Okçuluk Açık Alanı’nında gerçekleştirildi

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:14
Okçuluk büyükler sıralama yarışmaları dün Okçuluk Açık Alanı’nında gerçekleştirildi

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 2019 yılı Açık alan Büyükler 2. Resmi sırama yarışmaları 23 Haziran Pazar günü yapıldı.

11 takım ve 45 sporcunun mücadele ettiği müsabakada yarışmaya katılan sporcuların elde ettiği puanlar sonucunda ikinci sıralama puanlarını topladılar. Sporcular arasında dereceye girenlere ödülleri madalya töreninde Federasyon yetkilileri tarafından taktim edildi.


Dereceye girenler;


Olimpik Yay ERKEK:
1.Selçuk Kral DOĞAN(GÜZELYURT OKÇULUK DERNEĞİ)
 

Olimpik Yay BAYAN:

banner317
1.Pembe ULUÇ (GÜZELYURT OKÇULUK DERNEĞİ)
 

Makaralı yay ERKEK:
1.Osman TEZ (Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı)
 

Makaralı Yay BAYAN:
1.Ayşen TEZ (Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı)

Anahtar Kelimeler:
Okçuluk Büyükler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Saat Offroad Yarışı, Cumartesi ve Pazar günü, aralıksız 24 saat şeklinde yapıldı
24 Saat Offroad Yarışı, Cumartesi ve Pazar günü, aralıksız 24 saat şeklinde yapıldı
Merve’li Türkiye Tokyo’ya doğru
Merve’li Türkiye Tokyo’ya doğru
İki toplumlu plaj voleybolu
İki toplumlu plaj voleybolu
Mağusa Akademi şampiyon
Mağusa Akademi şampiyon
“Şehit Güreşçiler Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” gerçekleşti
“Şehit Güreşçiler Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” gerçekleşti
Ferit Açıkyıldız anılıyor
Ferit Açıkyıldız anılıyor
Atletlerimiz Bursa’da yarışacak
Atletlerimiz Bursa’da yarışacak
Atletlerimiz İzmir’de kürsüde
Atletlerimiz İzmir’de kürsüde
Yenicami’ye beslenme programı
Yenicami’ye beslenme programı
Ozanköy'den 3 takviye
Ozanköy'den 3 takviye

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim