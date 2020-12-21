Okçular son kez attı

Okculuk Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son organizasyonu önceki gün yapıldı.
Taşkent Aİ (Atıcılık İhtisas )’a ait Atış Alanında düzenlenen sezonun son yarışması olan, 3D (3 boyutlu Hayvan figürü) Okçuluk yarışması büyük ilgi ile arazide tamamlandı. Tüm yaş grupları ve kategorileri kapsayan yarışma çok çekişmeli, heyecanlı ve kıyasıya mücadele ile sonlandı. dereceye giren Sporculara Ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenen törenle yetkililer tarafından verildi.
Genç Olimpik Erkek
- Ercem Çalışkan
- Genç Olimpik Bayan
- İdal Kutluhan
Genç Makaralı Erkek
- Mustafa Akar
- Sarp Şen
- Çağın Mannaş
Yıldız Makaralı Erkek
- Halil Çelik
- Yusuf Akar
- Göktuğ Peri
Yıldız Olimpik Erkek
- Ege Erçelik
- Mehmet H. Bakkal
- Harun Y. Hızlı
Yıldız Olimpik Kız
- Naşide S. Parlak
- İklim Abiç
- Işık Tez
Büyük Makaralı Bayan
- Ayşen Tez
Büyük Makaralı Erkek
- Halil Ercan
- Hüseyin Bebek
Master Makaralı Erkek
- Murat Çoğun
- Osman Tez
Master Olimpik Erkek
- Şenol Bulut
- Çağıl Etkin
- Mustafa Bakkal
Yıldız Makaralı Kız
- Feyza Yalçın
- Erin Çiftçi
- Aleyna Baykal
Veteran Olimpik/Makaralı
- Kevin Jeynes
- Annette Jeynes
- Atilla Berberoğlu
Geleneksel Yay Erkek
- Fatih Suiçmez
- Yılmaz Kutluhan
- Tolga Solak
Geleneksel Yay Bayan
- Fatma Y. Kutuhan
- Feyza Soykan
- Eylem V. Derya