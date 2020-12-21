Okçular son kez attı

Okculuk Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son organizasyonu önceki gün yapıldı.

Taşkent Aİ (Atıcılık İhtisas )’a ait Atış Alanında düzenlenen sezonun son yarışması olan, 3D (3 boyutlu Hayvan figürü) Okçuluk yarışması büyük ilgi ile arazide tamamlandı. Tüm yaş grupları ve kategorileri kapsayan yarışma çok çekişmeli, heyecanlı ve kıyasıya mücadele ile sonlandı. dereceye giren Sporculara Ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenen törenle yetkililer tarafından verildi.

Genç Olimpik Erkek

Ercem Çalışkan Genç Olimpik Bayan İdal Kutluhan

Genç Makaralı Erkek

Mustafa Akar Sarp Şen Çağın Mannaş

Yıldız Makaralı Erkek

Halil Çelik Yusuf Akar Göktuğ Peri

Yıldız Olimpik Erkek

Ege Erçelik Mehmet H. Bakkal Harun Y. Hızlı

Yıldız Olimpik Kız

Naşide S. Parlak İklim Abiç Işık Tez

Büyük Makaralı Bayan

Ayşen Tez

Büyük Makaralı Erkek

Halil Ercan Hüseyin Bebek

Master Makaralı Erkek

Murat Çoğun Osman Tez

Master Olimpik Erkek

Şenol Bulut Çağıl Etkin Mustafa Bakkal

Yıldız Makaralı Kız

Feyza Yalçın Erin Çiftçi Aleyna Baykal

Veteran Olimpik/Makaralı

Kevin Jeynes Annette Jeynes Atilla Berberoğlu

Geleneksel Yay Erkek

Fatih Suiçmez Yılmaz Kutluhan Tolga Solak

Geleneksel Yay Bayan