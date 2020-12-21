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Okçular son kez attı

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:25
Okçular son kez attı
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Okculuk Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son organizasyonu önceki gün yapıldı.

Taşkent Aİ (Atıcılık İhtisas )’a ait Atış Alanında düzenlenen sezonun son yarışması olan, 3D (3 boyutlu Hayvan figürü) Okçuluk yarışması büyük ilgi ile arazide tamamlandı. Tüm yaş grupları ve kategorileri kapsayan yarışma çok çekişmeli, heyecanlı ve kıyasıya mücadele ile sonlandı. dereceye giren Sporculara Ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenen törenle yetkililer tarafından verildi.

Genç Olimpik Erkek

  1. Ercem Çalışkan
  2. Genç Olimpik Bayan
  3. İdal Kutluhan

Genç Makaralı Erkek

  1. Mustafa Akar
  2. Sarp Şen
  3. Çağın Mannaş

Yıldız Makaralı Erkek

  1. Halil Çelik
  2. Yusuf Akar
  3. Göktuğ Peri

Yıldız Olimpik Erkek

  1. Ege Erçelik
  2. Mehmet H. Bakkal
  3. Harun Y. Hızlı

Yıldız Olimpik Kız

  1. Naşide S. Parlak
  2. İklim Abiç
  3. Işık Tez

Büyük Makaralı Bayan

  1. Ayşen Tez

Büyük Makaralı Erkek

  1. Halil Ercan
  2. Hüseyin Bebek

Master Makaralı Erkek

  1. Murat Çoğun
  2. Osman Tez

Master Olimpik Erkek

  1. Şenol Bulut
  2. Çağıl Etkin
  3. Mustafa Bakkal

Yıldız Makaralı Kız

  1. Feyza Yalçın
  2. Erin Çiftçi
  3. Aleyna Baykal

Veteran Olimpik/Makaralı

  1. Kevin Jeynes
  2. Annette Jeynes
  3. Atilla Berberoğlu

Geleneksel Yay Erkek

  1. Fatih Suiçmez
  2. Yılmaz Kutluhan
  3. Tolga Solak

Geleneksel Yay Bayan

  1. Fatma Y. Kutuhan
  2. Feyza Soykan
  3. Eylem V. Derya
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Anahtar Kelimeler:
Okçuluk Federasyonu
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