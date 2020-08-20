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Okçular kıyasıya yarıştı

Güzelyurt Okçuluk Derneği tarafından düzenlenen 1. Afrodit BeachFront Village Açık Alan Okçuluk Yarışması tamamlandı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 08:30
Okçular kıyasıya yarıştı
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Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışmada Süper Minik, Minik, Yıldız, Genç (Bay/Bayan) kategorilerinde Olimpik Yay ve Makaralı yay ve +18 Yaş Geleneksel Okçuluk (Bay/Bayan) kategorisi olmak üzere başarı ile tamamlandı.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Olimpik Süper Minik Kız

  1. Irmak Erdoğuş
  2. Güneş Hacıoğluları
  3. Feyza Çoğun

Olimpik Süper Minik Erkek

  1. Rüzgar özselim
  2. Mustafa Özer
  3. Özüm Çelik

Olimpik Minik Kız

  1. Aleyna Bakkal
  2. Damla Akar
  3. Azra Yıldırım

Olimpik Minik Erkek

  1. Artun Gümüşok
  2. Kuzey Deniz
  3. Efe Y. Hızlı

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Olimpik Yıldız Kız

  1. Naşide Parlak
  2. Yağmur Abiç
  3. Elif Budak

Makaralı Yıldız Erkek

  1. Yusuf Akar
  2. Halil Çelik
  3. Sarp Şen

Olimpik Yıldız Erkek

  1. Mustafa Soygazi
  2. Cemal Ege Lord
  3. Arda Karlık

Geleneksel Yay

  1. Fatih Suiçmez
  2. Okan Hacıhaliloğlu

Olimpik Genç Erkek

  1. Çetin Erdinç
  2. Mustafa Alpcan
  3. Deren Partalcı

Makaralı Genç Erkek

  1. Mustafa Akar
  2. Pertev Direnç

Makaralı Genç Kız

  1. Buse N. Alıcı
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Anahtar Kelimeler:
1. Afrodit BeachFront Village Açık Alan Okçuluk Yarışması
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