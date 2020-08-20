Okçular kıyasıya yarıştı

Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışmada Süper Minik, Minik, Yıldız, Genç (Bay/Bayan) kategorilerinde Olimpik Yay ve Makaralı yay ve +18 Yaş Geleneksel Okçuluk (Bay/Bayan) kategorisi olmak üzere başarı ile tamamlandı.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Olimpik Süper Minik Kız

Irmak Erdoğuş Güneş Hacıoğluları Feyza Çoğun

Olimpik Süper Minik Erkek

Rüzgar özselim Mustafa Özer Özüm Çelik

Olimpik Minik Kız

Aleyna Bakkal Damla Akar Azra Yıldırım

Olimpik Minik Erkek

Artun Gümüşok Kuzey Deniz Efe Y. Hızlı

Olimpik

Naşide Parlak Yağmur Abiç Elif Budak

Yıldız Kız

Makaralı Yıldız Erkek

Yusuf Akar Halil Çelik Sarp Şen

Olimpik Yıldız Erkek

Mustafa Soygazi Cemal Ege Lord Arda Karlık

Geleneksel Yay

Fatih Suiçmez Okan Hacıhaliloğlu

Olimpik Genç Erkek

Çetin Erdinç Mustafa Alpcan Deren Partalcı

Makaralı Genç Erkek

Mustafa Akar Pertev Direnç

Makaralı Genç Kız