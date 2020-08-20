Okçular kıyasıya yarıştı

Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışmada Süper Minik, Minik, Yıldız, Genç (Bay/Bayan) kategorilerinde Olimpik Yay ve Makaralı yay ve +18 Yaş Geleneksel Okçuluk (Bay/Bayan) kategorisi olmak üzere başarı ile tamamlandı.
Dereceye giren yarışmacılara ödülleri federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.
Olimpik Süper Minik Kız
- Irmak Erdoğuş
- Güneş Hacıoğluları
- Feyza Çoğun
Olimpik Süper Minik Erkek
- Rüzgar özselim
- Mustafa Özer
- Özüm Çelik
Olimpik Minik Kız
- Aleyna Bakkal
- Damla Akar
- Azra Yıldırım
Olimpik Minik Erkek
- Artun Gümüşok
- Kuzey Deniz
- Efe Y. Hızlı
- Naşide Parlak
- Yağmur Abiç
- Elif Budak
Makaralı Yıldız Erkek
- Yusuf Akar
- Halil Çelik
- Sarp Şen
Olimpik Yıldız Erkek
- Mustafa Soygazi
- Cemal Ege Lord
- Arda Karlık
Geleneksel Yay
- Fatih Suiçmez
- Okan Hacıhaliloğlu
Olimpik Genç Erkek
- Çetin Erdinç
- Mustafa Alpcan
- Deren Partalcı
Makaralı Genç Erkek
- Mustafa Akar
- Pertev Direnç
Makaralı Genç Kız
- Buse N. Alıcı