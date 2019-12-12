Okçular Girne’de attı

Akdeniz Spor Birliği tarafından Monk Archway sponsorluğunda gerçekleştirilen okçuluk şölenine 9 takım ve 125 sporcu katıldı.

5 yaştan 65 yaşa kadar, süper miniklerden veteran okçulara kadar tüm sporcular kıyasıya mücadele ettikleri okçuluk yarışmasında çekişme yaşandı.

Okçuluk şöleni kapsamında süper minik, minik ve yıldızlar kategorisinde mücadele eden tüm sporculara kitap hediye edilirken, yarışmada dereceye giren tüm sporculara madalya ve başarı belgesi taktim edildi.

Akdeniz Spor Birliği okçuluk şölenini Federasyon Başkanı Ferdi Çiftçi ve UBP Girne Millet Vekili İzlem Gürçağ Altuğra da izleyerek başarılı sporculara ödüllerini taktim ettti.