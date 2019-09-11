Okçular Çatalköy’de yarıştı

Okçuluk Federasyonu ve Çatalköy Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen Vounous Okçuluk yarışması dün yapıldı.

10. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri ve 3. Uluslararası Vounous Pismis Toprak Sempozyumu kapsamında, 2. Geleneksel Vounous okculuk yarşması yapıldı.

KKTC’nin her bölgesinden 5 kulüp ve 49 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği okçuluk yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri Çalatköy Belediye Baskanı Mehmet Hulusioğlu, Okculuk Federasyonu başkan vekili Salim Akyürek ve Vounous Proje baskanı Rauf Ersenal tarafından verildi.