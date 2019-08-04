Okçular Antalya’ya kampta hazırlanıyor

15-20 Ağustos tarihleri arasında Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisinde teknik gelişim kampına katılacak olan Okçularımıza Kuzey Kıbrıs hazırlık kampında genel bilgi alarak hem fiziksel hemde teknik olarak hazırlanacak
04 Ağustos 2019 Pazar 10:45
Okçuluk Federasyonu Yıldız ve Gençler Milli takım Okçuları hazırlık kampında güç depoluyor.
15-20 Ağustos tarihleri arasında Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisinde teknik gelişim kampına katılacak olan Okçularımıza Kuzey Kıbrıs hazırlık kampında genel bilgi alarak hem fiziksel hemde teknik olarak hazırlanacak