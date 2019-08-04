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Okçular Antalya’ya kampta hazırlanıyor

Okçuluk Federasyonu Yıldız ve Gençler Milli takım Okçuları hazırlık kampında güç depoluyor.

Okçular Antalya’ya kampta hazırlanıyor

Okçuluk Federasyonu Yıldız ve Gençler Milli takım Okçuları hazırlık kampında güç depoluyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:45
Okçular Antalya’ya kampta hazırlanıyor

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Okçuluk Federasyonu 11-17 yaş gurubundaki Milli takım kadrosuna seçilen Okçulardan 11 kişilik sporcu ve Milli takım Antrenöründen oluşan kafile, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından organize edilen Güzelyurt Gaziveren Afrodit Beachfront Village ’de bugün (Pazar) tamamlanacak 3 günlük hazırlık kampında antrenman yapıyor.

15-20 Ağustos tarihleri arasında Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisinde teknik gelişim kampına katılacak olan Okçularımıza Kuzey Kıbrıs hazırlık kampında genel bilgi alarak hem fiziksel hemde teknik olarak hazırlanacak

Anahtar Kelimeler:
Kktc Okçuluk
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