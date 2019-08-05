Okçular Antalya’ya kampta hazırlanıyor

Okçuluk Federasyonu 11-17 yaş gurubundaki Milli takım kadrosuna seçilen Okçulardan 11 kişilik sporcu ve Milli takım Antrenöründen oluşan kafile, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından organize edilen Güzelyurt Gaziveren Afrodit Beachfront Village’de bugün tamamlanacak 3 günlük hazırlık kampında antrenman yapıyor.

15-20 Ağustos tarihleri arasında Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisinde teknik gelişim kampına katılacak olan Okçularımıza Kuzey Kıbrıs hazırlık kampında genel bilgi alarak hem fiziksel hemde teknik olarak hazırlanacak.