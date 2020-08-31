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Okçular açık alanda yarıştı

31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:34
Okçular açık alanda yarıştı
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Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde dün düzenlenen 2. Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve Gençler Makaralı ve Olimpik yay Kategorilerinde sporcular yarıştı

Okçuluk federasyonu tarafından organize edilen 2. Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve Gençler yarışması tamamlandı.

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde (Cumartesi) dün düzenlenen 2. Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve Gençler Makaralı ve Olimpik yay Kategorilerindeki Okçuluk  Yarışması Federasyona ait yenilenen tesis konsepti içerisinde ilgi ile izlenerek , Organizasyon sırasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu üyesi Turgut Karamanoğlu ile yanlarındaki heyetin katılımları ve Federasyon yetkilileri tarafından müsabaka  neticesinde dereceye giren Sporclara Ödüllerinin verilmesiyle  son buldu.

Dereceye giren Sporcuların isimleri şöyle ;

Süper Minik Kız;

1.         Irmak Erdoğmuş

2.         Güneş Hacıoğluları

3.         Feyza Çoğun

Süper Minik Erkek;

1.         Rüzgar Özselim

2.         Mustafa Özer

3.         Özüm Çelik

Olimpik Minik Kız;

1.         Tanem Ulvi

2.         Nisa Kırmızıyüz

3.         Aleyna Bakkal

Olimpik Minik Erkek;

1.         Artun Gümüşok

2.         Kuzey Deniz

3.         Çağan Varol

Olimpik Yıldız Kız;

1.         Naşide Sultan Parlak

2.         Raziye İklim Abiç

3.         Hilal Canbolat

Olimpik Yıldız Erkek;

1.         Mustafa Soygazi

2.         Cemal E. Lord

3.         Arda Karlık

Makaralı Yay Yıldız Erkek;

1.         Yusuf Akar

2.         Halil Çelik

3.         Sarp Şen

Makaralı Yay (Yıldız Kız –Genç Erkek – Genç Kız);

1.         Mustafa Akar

2.         Erin Çiftçi

3.         Busenur Alıcı

Olimpik Yay Genç Kız;

1.         Gülay Araz

Olimpik Genç Erkek;

1.         Mustafa Alpcan

2.         Berkant Akdemir

3.         Deren Partalgı

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Son Güncelleme: 30.08.2020 16:38
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