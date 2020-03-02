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Offroad şampiyonası Alagadi’de başladı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2020 KKORD Offroad Şampiyonası, önceki gün Alagadi’de yapılan “6.Veleddin Hüdan Offroad yarışı” ile başladı

Offroad şampiyonası Alagadi’de başladı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2020 KKORD Offroad Şampiyonası, önceki gün Alagadi’de yapılan “6.Veleddin Hüdan Offroad yarışı” ile başladı

02 Mart 2020 Pazartesi 22:00
Offroad şampiyonası Alagadi’de başladı
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayesinde Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, 2020 KKORD Offroad Şampiyonası Alagadi’de merhum üye Veleddin Hüdan anısına altıncı kez yapılan yarışla başladı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler yaklaşık 6 kilometrelik etabı, sprint şeklinde, biri antrenman olmak üzere üçer kez geçtiler. Offroad oyunlarının da yapıldığı organizasyona katılım yoğundu. Seyircilerin de ilgi gösterdiği yarış bahar havasında geçti. Yarış öncesi Veleddin Hüdan anısına, Türkiye’de yaşanan üzücü olaylarda verilen şehitler anısına ve ülkemizde yaşanan hastane yangınında hayatlarını kaybedenler anısına siyah kurdele dağıtıldı ve saygı duruşu yapıldı.

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Güne damgasını vuran ekip Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi oldu. Antrenman etabı da dahil günün en hızlı ekibiydiler. İkili genel klasman ve sınıf birinciliğinin yanı sıra takımlar kupasını da aldılar. Son etapta derecelerini geliştiren Hasan Reyhan-Muzaffer Yemen ikilisi günün ikincisi olurken üçüncü isim Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Hüdan-Reyhan ikilisi Sınıf 2’de ise birinci oldular. Sınıf 3’ün birincisi ise Şefik Uzun-Ertunç Çapun ikilisiydi. Çeşitli sebeplerle 4 ekibin start alamadığı veya finiş göremediği organizasyona katılan herkes büyük keyif aldı.

Baştaşlar İnşaat, Güven Sigorta, Pirelli, Avese Reklam, Ömüral Oto, Enerji Radyo, Lapta Belediyesi ve Eren Motors’un da katkılarıyla hayata geçirilen yarışta ayrıca offroad sporuna gönül vermiş fakat yarışa katılmak için araçları hazır olmayanlar için de offroad oyunları yapıldı. 15 ekibin kayıt yaptırdığı offroad oyunları için tehlikenin olmadığı kısa bir engel parkuru hazırlandı ve ekipler 2000cc üzeri ve 2000cc altı olarak iki sınıfta mücadele ettiler. Üst sınıfta Üstün Dedeoğlu-Ayşe Yolum ikilisi, alt sınıfta ise Alirıza Eren-Firdevs Eren ikilisi birinci oldu.

Anahtar Kelimeler:
Offroad şampiyonası Alagadi2020 KKORD Offroad Şampiyonası6.Veleddin Hüdan Offroad Yarışı
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