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Offroad Rally-Raid sezonu noktalandı

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:29
Offroad Rally-Raid sezonu noktalandı
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 “2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası” geçtiğimiz gün Yusuf Hüdan anısına yapıldı

Offroad Rally-Raid şampiyonası, geçtiğimiz gün merhum üye Yusuf Hüdan anısına gerçekleştirilen Baja Cyrus Rally-Raid 2020 yarışı ile tamamlandı. Lefkoşa’da bulunan Marks World önünde yapılan seremonik start ile başlayan organizasyona 32 ekip katıldı.

Organizasyon BRT ve Aktepe etaplarının birer kez düz, birer kez de ters geçilmesiyle yapıldı. Format gereği yarışın etapları gizli tutulurken, yarışçılar start anında aldıkları yol notları ile gidecekleri güzergahı öğrendiler ve mücadele ettiler. Geçtiğimiz hafta içi yağan yağmurun da etkisiyle bol bol çamurlu etaplarda fakat süratli etaplarda verilen mücadele sonunda Ralli kategorisine Adil Aroğlu-Aral Tahir Aziz ikilisi zafere ulaştı. Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi ikinci olurken, Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi üçüncü oldu. SSV kategorisinde yarışan ekiplerden Celal Erülkü-Buğur Kambillili ikilisi birinci, Oktay Erülkü-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi ikinci ve Motosikletiyle yarışan katılan Mustafa Çelikden üçüncü oldu. Raid kategorisinde ise Mehmet Akkılıç-Rıdvan Bayraktaroğlu ikilisi birinci, Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi ikinci ve Yaşar Gençalioğlu-Yüksel Güneş ikilisi üçüncü oldu.

Bu yarışta ilk kez Junior Macera kategorisi açıldı. Baba-Oğul ve Baba-Kızlardan oluşan 10 ekip, Yusuf Hüdan anısına yapılan organizasyonda çocuklarına da doğa aşkını ve offroad ruhunu aşılamak için navigasyonla etapları güvenli bir şekilde geçerek finişe ulaştılar. Yarış sonunda Gönyeli’de bulunan The Coffee Hane’de yapılan ödül törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Organizasyonda emeği geçenleri ve mücadele edenleri kutlayan Tatar dereceye girenlere kupalarını takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
2020 Offroad RalliRaid ŞampiyonasıYusuf Hüdan
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