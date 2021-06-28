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Ödüller ‘Onur Gecesi’nde verildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), derneğin 38. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Telsim’in katkılarıyla organize ettiği ‘Onur Gecesi’ni dün akşam (28 Haziran Pazartesi) düzenlendi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 23:42
Ödüller ‘Onur Gecesi’nde verildi
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Dernek genel merkezinde bulunan Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirilen Onur Gecesi’ne spor camiasının yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay katılım gösterdi.

   Özellikle uluslararası alanda başarı elde etmiş Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının onore edilmesi amacı taşıyan gecede ayrıca 25 yılını dolduran Cemil Garip ve Savaş Aydın’a da plaket takdimi yapıldı.

                                                 

Ödül takdim edilen isimler                                                                                           

   Gecede Türkiye’de Anadolu Efes forması altında başarılı bir sezon geçiren, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Euroleague şampiyonluğu yaşayan Erten Gazi’ye ödülünü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan takdim etti.

   Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı ile Avusturya’da düzenlenen Wagrain etabında Avrupa şampiyonluğu yaşayan Merve Çelebi’ye ödülünü Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek takdim etti.

   Yüksek atlama branşında Türkiye salon şampiyonluğu, Balkan Atletizm Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Buse Savaşkan’ın ödülünü ailesi Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu’nun elinden aldı.

Zeka Özteknik Özel Ödülü

   Yılın Başarılıları Ödül Töreni kapsamında verilen ödüllerden olan Zeka Özteknik Özel Ödülü atletizmde 100 ve 200 metre branşlarında başarılı bir sezon yaşayan, Türkiye U20 Şampiyonası’nda ikinci olma başarısı gösteren Taygun Artan Özcihan’a verildi. Ödülü Zeka Özteknik’in babası Erdinç Özteknik ve Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı takdim etti.

Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü

   Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü ise ülke sporuna futbolcu, antrenör ve kulüp başkanı olarak önemli hizmetler vererek başarılar elde eden Nurettin Tüzel’e ödülünü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Nazım Topcan takdim etti.

Gürkan: Pandemi sürecinde sporun önemini bir kez daha anladık

   Gecede konuşma yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, pandemi nedeniyle uzun süredir spordan uzak kalındığını ve bu dönemde sporun önemini bir kez daha anladıklarını kaydetti.

   Gürkan, şans verilmesi durumunda Kıbrıslı Türk sporcuların ambargolar altında bulunan ülkemizin adını yurt dışında başarılar elde edebileceğini kanıtladığını ifade etti. Gürkan, bugüne kadar derneğin gelişip büyümesine emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Tatar: Sporcularımızın dünya çapında neler yapabileceğini gösteriyor

   Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise gecede ödül alan sporcuları kutlarken, şans verilmesi durumunda Kıbrıs Türk sporcularının dünya çapında neler yapabileceğini herkese gösterdiğini kaydetti.

   Böylesi gecelerin sporcuların motivasyonlarını artırdığını ifade eden Tatar, spor yazarlarının da bu tip başarıları onore ederek teşvik edici olduğunun altını çizdi.

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