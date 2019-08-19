banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96412
ALTIN
268.865
DOLAR
5.5831
STERLİN
6.7641
EURO
6.2003
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
Suçunu itiraf etti
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner307

Ocak’ta hedef ilk 5

Kartepe’de kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol (TOL), kampın ikinci gününü çift idmanla tamamladı.

Ocak’ta hedef ilk 5

Kartepe’de kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol (TOL), kampın ikinci gününü çift idmanla tamamladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:27
Ocak’ta hedef ilk 5

Sabah saatlerinde yükleme ve çift kale antrenmanı yapan TOL, akşamüzeri ise Gençler Birliği ile hazırlık maçının olumsuz hava şartlarından dolayı oynanamamasının ardından kondisyon ve dayanıklılık çalıştı. Takımda arkadaşlık seviyesinin maksimum düzeyde oluşu dikkatlerden kaçmazken, Teknik Direktör Ahmet Dedekorkut ise yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi.

‘’İyi bir kadromuz var’’

Spor servisi olarak takımın tecrübeli teknik adamı Ahmet Dedekorkut’un görüşlerini alma fırsatı yakaladık. İyi bir kadroları olduğunu dile getiren Dedekorkut, ‘’Türk Ocağı her zaman hedefi olan bir takımdır. Bu yıl takımımız genç ağırlıklı olacak. En büyük avantajımız bu gençlerin uzun zamandır birlikte oynamaları ve birbirlerinin özelliklerini çok iyi bilmeleri. Bunun yanında takımımızda birkaç tane de tecrübeli, karakterli ve ağabeylik yapacak özellikte oyuncularımız var. Yeni sezonda çok koşan, mücadele eden ve keyifli bir futbol izlettiren Türk Ocağı yaratmak için çalışıyoruz’’ dedi.

Sajid göz dolduruyor

Yabancı futbolcu Elogie Oha’ya imza attıran Ocak, denemeye aldığı ön libero Sajid’i de büyük bir olasılıkla kadrosuna katacak. Sarı siyahlılar, üçüncü yabancı arayışlarını sürdürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerbirliği harıl harıl
Gençlerbirliği harıl harıl
Hamitköy'e, İsveçli yabancı
Hamitköy'e, İsveçli yabancı
İlyas Görneç’te
İlyas Görneç’te
Kavaz bırakıyor
Kavaz bırakıyor
Yaşar oynamak istiyor
Yaşar oynamak istiyor
Spor Fest Başlıyor
Spor Fest Başlıyor
Teniste “Sporda Sporcu Süreci” semineri
Teniste “Sporda Sporcu Süreci” semineri
Şampiyon Yenicami minikleri
Şampiyon Yenicami minikleri
Eray, Ülkü Yurdu’nda
Eray, Ülkü Yurdu’nda
Hasan Şaş istifadan vazgeçti
Hasan Şaş istifadan vazgeçti

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim