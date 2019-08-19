Ocak’ta hedef ilk 5

Sabah saatlerinde yükleme ve çift kale antrenmanı yapan TOL, akşamüzeri ise Gençler Birliği ile hazırlık maçının olumsuz hava şartlarından dolayı oynanamamasının ardından kondisyon ve dayanıklılık çalıştı. Takımda arkadaşlık seviyesinin maksimum düzeyde oluşu dikkatlerden kaçmazken, Teknik Direktör Ahmet Dedekorkut ise yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi.

‘’İyi bir kadromuz var’’

Spor servisi olarak takımın tecrübeli teknik adamı Ahmet Dedekorkut’un görüşlerini alma fırsatı yakaladık. İyi bir kadroları olduğunu dile getiren Dedekorkut, ‘’Türk Ocağı her zaman hedefi olan bir takımdır. Bu yıl takımımız genç ağırlıklı olacak. En büyük avantajımız bu gençlerin uzun zamandır birlikte oynamaları ve birbirlerinin özelliklerini çok iyi bilmeleri. Bunun yanında takımımızda birkaç tane de tecrübeli, karakterli ve ağabeylik yapacak özellikte oyuncularımız var. Yeni sezonda çok koşan, mücadele eden ve keyifli bir futbol izlettiren Türk Ocağı yaratmak için çalışıyoruz’’ dedi.

Sajid göz dolduruyor

Yabancı futbolcu Elogie Oha’ya imza attıran Ocak, denemeye aldığı ön libero Sajid’i de büyük bir olasılıkla kadrosuna katacak. Sarı siyahlılar, üçüncü yabancı arayışlarını sürdürüyor.