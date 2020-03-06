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Ocak’ta eksikler çoğaldı

Girne temsilcisi Türk Ocağı'nda şanssızlıklar bitmiyor. K-Pet Süper Lig'de 42 puanla 3'üncü sırada yer alan Türk Ocağı'nda eksikler can sıkıyor.

Ocak’ta eksikler çoğaldı

Girne temsilcisi Türk Ocağı'nda şanssızlıklar bitmiyor. K-Pet Süper Lig'de 42 puanla 3'üncü sırada yer alan Türk Ocağı'nda eksikler can sıkıyor.

06 Mart 2020 Cuma 08:07
Ocak’ta eksikler çoğaldı
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Devre arasında Gençlik Gücü'nden transfer edilen orta saha oyuncusu Idan, dizindeki sakatlıktan dolayı sezonu kapatırken, Levan'ın ise geçtiğimiz hafta Çetinkaya ile oynanan kupa maçında tarak kemiğinde kırık meydana gelmişti. Yerli isimlerden ise Doğukan Altuntaş, Remzi Betmezoğlu, Ali Özbahar'ın sakatlıklarının ciddi olduğu öğrenilirken, Bilal Ceylan'ın da sakatlığı bulunuyor. Ligin ilk devresinde dizi dönen İsmet Düzce geçtiğimiz hafta ameliyat olurken, bu oyuncuların Cuma akşamı oynanacak olan Hamitköy maçında sahadaki yerlerini alamayacakları öğrenildi. Türk Ocağı'nın Hamitköy maçında genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TolTürk Ocağı Limasol
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