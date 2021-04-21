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Ocak’ta Bolkan dönemi

Girne temsilcisi Türk Ocağı, Ahmet Dedekorkut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna deneyimli isim Mehmet Bolkan'ı getirdi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:22
Ocak’ta Bolkan dönemi
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Girne temsilcisi Türk Ocağı, Ahmet Dedekorkut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna deneyimli isim Mehmet Bolkan'ı getirdi.

Geçtiğimiz hafta Dedekorkut ile karşılıklı olarak yolları ayıran sarı siyahlı yönetimin başkanı Ahmet Arslan, az önce Mehmet Bolkan ile el sıkıştı. Kulüp lokalinde gerçekleşen toplantı sonrasında anlaşmaya varan Bolkan ve Ocak yönetimi, objektiflere poz da verdi. Mehmet Bolkan, 2016-2017 Sezonunda Türk Ocağı'nın teknik direktörlüğünü yapmış ve Kıbrıs Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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