Ocak’ta başkan aranıyor

Ligi altıncı sırada tamamlayan Girne temsilcisi Türk Ocağı’nda Başkan Şükrü Karakaya görevinden ayrılıyor.

Geçtiğimiz sezon başında Türk Ocağı Limasol’un Başkanlığına seçilen Carrington Group Sahibi Şükrü Karakaya, görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Geldiği günden itibaren Türk Ocağı’na maddi ve manevi yönden büyük destek veren, altı bonservisli oyuncusu olarak devraldığı Türk Ocağı’na 20-25 oyuncu kazandıran, A takımlarda ligi 6.sırada tamamlayan, U21 Liginde namağlup şampiyon olan, Ahmed Sami Topcan Kupası’nda ise final oynayan Türk Ocağı camiasına büyük hizmetler veren Karakaya, yoğun işlerinden dolayı görevi bırakacağını açıkladı. Çağan Balcan’ın yeni dönemde Türk Ocağı Başkanlığına aday olabileceği konuşuluyor.