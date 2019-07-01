Ocak’a Arslan aday

Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda Ahmet Arslan’ın başkanlığa aday olacağı konuşuluyor.

Türk Ocağı’nda başkanlık hasreti son buluyor. Uzun bir süredir camiada başkanlık için kimse adım atmazken, yönetimde yer alan ve uzun yıllardır kulübe maddi manevi desteğini esirgemeyen Ahmet Arslan’ın tek aday olması bekleniyor.

Dedekorkut ve Dağgül ile devam

Türk Ocağı’nda teknik heyette değişiklik olmayacağı öğrenildi. Takımın tecrübeli teknik adamı Ahmet Dedekorkut ve yardımcısı Bayram Dağgül’ün, yeni sezonda sarı siyahlıların başında olması bekleniyor.

Bilal ve Ahmet Coşkun takımda tutulacak

Geçtiğimiz sezon U21 Liginde namağlup şampiyonluğa ulaşan Türk Ocağı U21 Takımından bazı oyuncuların yeni sezonda A takımda forma giyeceği öğrenildi. Takımı gençleştirme adına bu sezon bu uygulamaya gidilecek. Takımın en tecrübeli oyuncularından olan Bilal Ceylan ve Ahmet Coşkun ise satılmayacak ve gençlere abilik yapacak. Sarı siyahlılar, maliyetine düşük üç yeni yabancıyı da kadrosuna katacak.