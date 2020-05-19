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Ocak mesafeli çalıştı

K-Pet Süper ligin Girne temsilcisi Türk Ocağı dün 20 kişilik oyuncu grubu ile mesafeli idmanlara başladı.

19 Mayıs 2020 Salı 21:35
Ocak mesafeli çalıştı
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Anafartalar sahasında Teknik Direktör Ahmet Dedekorkut nezaretinde mesafeli olarak başlayan idmanda mesafe kuralı gözden kaçmazken Teknik Direktör Dedekorkut, oyuncularını mesafe konusunda sıkça uyarması gözden kaçmadı.

17:30’da ilk grubun katılımı ile başlayan idman 18:30’da sona ererken ikinci grubun katıldığı idman 18:30’da başlayıp 19:30’da son buldu. Girne temsilcisi sarı-siyahlılar çalışmalarına yarın itibariyle devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Türk Ocağı Limasol
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