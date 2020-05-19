Ocak mesafeli çalıştı

Anafartalar sahasında Teknik Direktör Ahmet Dedekorkut nezaretinde mesafeli olarak başlayan idmanda mesafe kuralı gözden kaçmazken Teknik Direktör Dedekorkut, oyuncularını mesafe konusunda sıkça uyarması gözden kaçmadı.

17:30’da ilk grubun katılımı ile başlayan idman 18:30’da sona ererken ikinci grubun katıldığı idman 18:30’da başlayıp 19:30’da son buldu. Girne temsilcisi sarı-siyahlılar çalışmalarına yarın itibariyle devam edecek.