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Ocak 10 Nisan’da sahada

Girne temsilcisi Türk Ocağı Nisan’ın ilk haftasında çalışmalara başlıyor

24 Mart 2021 Çarşamba 19:43
Ocak 10 Nisan’da sahada
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Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, Ağustos ayına dair ortada bir tarih olduğunu bu nedenle Türk Ocağı olarak o tarih doğrultusunda Nisan ayının ilk haftasında çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Geç kalmamalıyız

Başkan ve yönetimle bir araya geldiklerini ifade eden Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, planlama ve düşünceleri masaya yatırdıklarını söyledi. Ağustos ayının son haftasına dair ortada bir tarih olduğunu ifade eden Dedekorkut, bu tarih doğrultusunda Nisan ayının ilk haftası Türk Ocağı olarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Başlayıp ara vermeden devam edeceğiz

Nisan ayında başlayacakları çalışma ile birlikte durmayacaklarını ifade eden Ahmet Dedekorkut, yaptıkları planlama doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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