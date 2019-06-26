Nusret Soyumert anıldı

Düzkaya masterleri tarfından organize edilen Çatalköy Belediyesi ile merhum Nusret Soyumert Ailesinin katkıları ile gerçekleştirilen masterler anı futbol turnuvası tamamlandı. İlk kez düzenlenen Nusret Soyumert masterler anı futbol turnuvasında Düzkaya, Türk Ocağı, Lapta, Güney Kıbrıs’tan ise Cvar Fc master takımı olmak üzere dört takım katıldı. Ozanköy Mustafa Özkayım stadında oynanan 1.Nusret Soyumert masterler anı futbol turnuvasında 112 de görevli Plan Steve Collard ve Kolan Hastenesinin ambulans ile saglık ekibi turnuvada görev yaptı. Düzkaya masterleri tarfından düzenlenen Nusret Soyumert anı turnuvasına Çatalköy Belediyesi, Düzkaya Spor Kulübü, Soymert Ailesi tarafından davet edilen Güney Kıbrıs’tan AB Kıbrıs destek ofis Genel Müdürü General Arttu Mapiaa da katıldı.

1.Nusret Soyumert masterler anı futbol turnuvasında ilk gün Cvar Fc, Lapta’yı 2-1, Düzkaya ile Türk Ocağı normal süresi 2-2 eşi,tlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 5-4 kazanan Türk Ocağı takımı oldu. Turnuvanın ikinci gününde oynanan final maçında Türk Ocağı rakibi Cvar Fc’yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülük mücadelesinde ise Lapta, Düzkaya’ya karşısında normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 5-4 penaltı atışları sonunda kazanarak üçüncü oldu. Nusret Soyumert masterler anı futbol turnuvası final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara upaları Çatalköy Belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu, merhum Nusret Soyumert’in Ailesi tarafından verildi.

Akşam Yemeği yediler



1.Nusret Soyumert masterler anı futbol turnuvasına katılan tüm takımların katıldığı akşam yemeği Soyumert Ailesinin sahibi oldugu Anı Restaurant da birlikte yenildi. Turnuvaya Güney Kıbrıs’tan katılan kardeş takım Cvar Fc master takımı ve AB Kıbrıs destek ofis Genel Müdürü General Arttu Mapiaa ara bölgede Eylül ayında düzenlenecek turnuvaya Düzkaya, Türk Ocağı, Lapta, Mağusa Masterleri davet edildi.