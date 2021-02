Ülkemizin başarılı hakemlerinden Mustafa Torun, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili olarak açıklama yaptı. Görevi hemşirelik olan başarılı isim yaptığı açıklamada ülkemizin normale dönmesinin çok uzun zaman alacağını söyledi.

Mustafa Çukur ismini kullanan Mustafa Torun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; “Dünyayı etkisi altına alan covid-19 dünyanın ve insanoğlunun adeta baş belası oldu. Temasın temel bulaşıcı faktör olduğunu düşünürsek temas ile oynanan spor branşları da bu riskin en başında yer almaktadır. Ülkemiz adına futbolun normale dönmesini istiyorum ama normale dönmek zaman alacak. Dünyanın çoğu ülkesinde ve ülkemizde en temel spor branşlarından biri olan futbol da ne yazık ki Covid 19 virüsünden ağır şekilde etkilenmiştir. Spor ve ülke alt yapısının ne denli önemli olduğunu bu dönemlerde daha iyi anlamış bulunuyoruz aslında. Ülke ve spor altyapısı gerçek anlamda var olabilse belki de bugün önlemler dahilinde başlayan sporumuzu konuşabilecektik. Her gün sağlık adına yüzlerce insan ile bir araya gelen bir sağlıkçı hem de yeşil sahalarda ülke futboluna hizmet eden bir hakem olarak normale dönebilmeyi her şeyden çok istesem de bunun zaman alacağı fikrindeyim. Zira; gerek futbolun oynanması için Covid önlemleri adına gerekli yeterli malzeme ve ekipmanın ciddi bir mali kaynağa ihtiyaç duyulması gerekse çoğu kesimin halen umursamaz tavrı içinde olması, üstüne birde ülkemiz sporunun altyapı yetersizliği ülkemiz futbolunun başlaması adına olumsuz koşullar yaratmaktadır. Futbol da dahil olmak üzere özlediğimiz şeylere geri dönmek zaman alacak çünkü bizler halen evlerde oturabilmek için Üst kurul veya Bakanlar Kurulu kararlarını beklemekteyiz. Her yer kapalı olsa bile marketlere yığılabilmeyi başarabiliyoruz. Virüsün en asgariye inmesini en temel duygularımla gönülden istemekte ve bir sağlık personeli olarak da bunun için mücadele etmekteyim. Ama yeterli düzeyde imkanların olmaması ve gerçek anlamda bilincin oturmaması nedeniyle sevdiğimiz şeylere dönmenin zaman alacağı fikrindeyim. Tüm bu zor dönemde canla başla mücadele eden meslektaşlarım, tüm sağlık ve polis teşkilatlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Zor olacak ama başaracağız”