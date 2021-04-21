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Niyazi Demirel güven tazeledi

KKTC Kickboks Federasyonu 15. Olağan Genel Kurul'unda Niyazi Demirel oybirliği ile yeniden başkanlığa seçildi

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:32
Niyazi Demirel güven tazeledi
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KKTC Kickboks Federasyonu’nun 15. Olağan Genel Kurul'u geçtiğimiz gün Federasyona üye derneklerin katılımı ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Ümit Nusret, sekreterliğini İrfan AĞINLI ve İsmet BAYDUR’un yaptıkları Genel Kurul, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Faaliyet ve mali raporlar onaylandı

Maske, mesafe ve hijyen kuralları kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurul’da 2020 Yılı Mali Raporu, Mali Sekreter Faramez Najafov, 2020 Yılı Faaliyet Raporu Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL, tarafından okunarak oybirliği ile aklanırken, 2021 Yılı Faaliyet Programı da oybirliği ile onaylandı.

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Demirel oybirliği ile başkan

Üç yılda bir gerçekleştirilen Başkanlık seçimine, tek aday olarak katılan Niyazi Demirel, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Şampiyon ve antrenörüne plaket

2019 yılında, İrlanda Cumhuriyeti’nin Cork şehrinde düzenlenen ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’nda Dünya Şampiyon olan İsmet Baydur ve Antrenörü Cuma Öztürk’e Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile para ve plaket ödülü verildi.

Genel Kurul, üye derneklerin dilek ve temennileri ile sona erdi.
 

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Son Güncelleme: 21.04.2021 18:37
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