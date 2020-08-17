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Nikah tazelediler

Dörtyol yeni sezon için teknik direktör Ahmet Ogan ile yeniden anlaşmaya vardı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:10
Nikah tazelediler
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Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk, yönetici Necip Fidan ile teknik direktör Ahmet Ogan kulüp lokalinde yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınarak her konuda anlaşmaya varıldı.

Mesarya’nın 1.ligdeki temsilcisi Dörtyol teknik direktör Ahmet Ogan ile yeniden anlaşması sonucunda 2.Ahmet Ogan dönemi de başlamış oldu.

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Teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde geçtiğimiz sezon K-Pet 1.ligde tarihinde ilk kez mücedele eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol sezonu yedinci sırada tamamladı.

Öztürk “devamlılık adına Ogan ile devam edeceğiz”

Yeşil beyazlı ekip Dörtyol Spor Kulübü Başkanı Erhan Öztürk, yapmış olduğu açıklamada istikradan yana olduğunu, iş birliği içerisinde altyapılar ve üst yapının devamlılığı adına yönetim olarak geçen sezon başlatılan çalışmaların aksamadan devam etmesi düşüncesinde olduklarından dolayı teknik direktör Ahmet Ogan ile yeniden anlaşarak yeni sezonda da yola devam edeceklerini açıkladı.

Dörtyol’da yeni sezonda da göreve devam edecek olan teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan aynı ekiple devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Ogan
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