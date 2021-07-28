Nicosia Motors Tenis Ligi’nde muhteşem final

Girne Amerikan Üniversitesi - Lefkoşa Şehir Kulübü Yarı Final Play-Off ilk maçını favori GAÜ ni 4-3 lük skorla yenen LŞK kazanırken GAÜ kadrosunda yer alan önemli isimlerden Oksana Piddubna ile Abdelrahman Al Bitar ın eksik olması skoru etkiledi. Play-Off ikici maçında son yılın şampiyonu ve bir önceki yılın finalisti olarak ilk maçta olduğu gibi yine GAÜ favori olan taraftı. Çok çekişmeli geçen maçta Girne Amerikan Üniversitesi Lefkoşa Şehir Kulübünü 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

NICOSIA MOTORS TENİS Liginin diğer Yarı Final Play-Off karşılaşmasında DAÜ ile GMBTK karşılaştı. Çok çekişmeli ve son maça kadar mücadele içinde geçen Yarı Final Play-Off ilk maçını 4-3 kazanmayı başaran geçen yılın finalisti Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 4-3 lük ayni skorla ikinci maçı da kazanmayı başarıp finale yükselmeyi bildi. Ligin grup maçlarında pandemi sebebi ile GMBTK kadrosunda yer alamayan Slovak oyuncuları Sona Prıscakova ile Peter Baca nın Play-Off maçlarında kadroya dönmesi etkili oldu.

KKTF 2021 NICOSIA MOTORS TENİS Ligi finalin de GAÜ – GMBTK karşılaşacak, ligin 3.lük 4.lük maçları ise DAÜ ile LŞK arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek. NICOSIA MOTORS TENİS Ligi final maçları 29-30 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacak. 29 Temmuz Perşembe günü ligin finali ile 3.lük – 4.lük maçlarının tekler karşılaşmaları, 30 Temmuz Cuma günü ise çiftler ve karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak.