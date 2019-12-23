Nicosia Motors Tenis Ligi’nde mücadele sürüyor

Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda ayni puana sahip iki takım Girne Amerikan Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 3. Haftayı averaj ile Girne Amerikan Üniversitesi lider olarak kapattı. Nicosia Motors Tenis Ligi’nde 2. Hafta erteleme maç sonuçları ve 3. Hafta sonuçları şu şekilde;

2.Hafta Erteleme Maç Sonuçları:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşmasını 6-3 lük skorla GMBTK deplasmanda kazanmayı bildi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD) ev sahibi GAÜ 9-0 lık sonuçla ligin yeni ekibi PSKD rahat geçti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) 2.hafta karşılaşması 11 Ocak 2020 Cumartesi günü DAÜ kortlarında oynanacak.

3.Hafta Maç Sonuçları:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK): 3 – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ): 6

GTK – GAÜ karşılaşmasını GAÜ 6-3 lük skorla kazanarak averaj ile liderliğe yükseldi.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK): 6 – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK): 3

Ev sahibi GMBTK 6-3 kazanarak lider ile puanlarını eşitledi ve averaj ile 2.sırada.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ): 8 – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD): 1

DAÜ – PSKD maçını rahat bir skorla 8-1 kazanarak haftayı kapattı.