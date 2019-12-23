banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112175
ALTIN
284.093
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6991
EURO
6.5956
2 yıl hapse mahkum edildi
2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Çekiç ile yüzüne vurdu
ÇEKİÇ İLE YÜZÜNE VURDU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Çekiç ile yüzüne vurdu
Kapat

Nicosia Motors Tenis Ligi’nde mücadele sürüyor

KKTF 2019-2020 Nicosıa Motors Tenis Ligi hafta sonu oynanan 2.hafta erteleme maçları ve 3. Hafta karşılaşmaları ile sürüyor.

Nicosia Motors Tenis Ligi’nde mücadele sürüyor

KKTF 2019-2020 Nicosıa Motors Tenis Ligi hafta sonu oynanan 2.hafta erteleme maçları ve 3. Hafta karşılaşmaları ile sürüyor.

23 Aralık 2019 Pazartesi 21:07
Nicosia Motors Tenis Ligi’nde mücadele sürüyor

Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda ayni puana sahip iki takım Girne Amerikan Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 3. Haftayı averaj ile Girne Amerikan Üniversitesi lider olarak kapattı. Nicosia Motors Tenis Ligi’nde 2. Hafta erteleme maç sonuçları ve 3. Hafta sonuçları şu şekilde;

2.Hafta Erteleme Maç Sonuçları:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşmasını 6-3 lük skorla GMBTK deplasmanda kazanmayı bildi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD) ev sahibi GAÜ 9-0 lık sonuçla ligin yeni ekibi PSKD rahat geçti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) 2.hafta karşılaşması 11 Ocak 2020 Cumartesi günü DAÜ kortlarında oynanacak.

banner317
3.Hafta Maç Sonuçları:

Gönyeli Tenis Kulübü (GTK): 3 – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ): 6

GTK – GAÜ karşılaşmasını GAÜ 6-3 lük skorla kazanarak averaj ile liderliğe yükseldi.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK): 6 – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK): 3

Ev sahibi GMBTK 6-3 kazanarak lider ile puanlarını eşitledi ve averaj ile 2.sırada.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ): 8 – Pakan Spor Kulübü Derneği (PSKD): 1

DAÜ – PSKD maçını rahat bir skorla 8-1 kazanarak haftayı kapattı.

Anahtar Kelimeler:
Nicosia Motors Tenis Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özekmekçi ve Sarıtaş’tan Özbilgehan’a ziyaret
Özekmekçi ve Sarıtaş’tan Özbilgehan’a ziyaret
Hamleler Ziya Rızkı için
Hamleler Ziya Rızkı için
Şampiyonlar kupalarını aldı
Şampiyonlar kupalarını aldı
UKÜ çifte şampiyon
UKÜ çifte şampiyon
Bozbeyli Yayla’da hedefe attı
Bozbeyli Yayla’da hedefe attı
Benli ödülünü aldı
Benli ödülünü aldı
Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi konulu panel DAÜ’de gerçekleştirildi
Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi konulu panel DAÜ’de gerçekleştirildi
Yüzücülerimizden başarılı sonuçlar
Yüzücülerimizden başarılı sonuçlar
Bir olsun Ocak’ın olsun 1-0
Bir olsun Ocak’ın olsun 1-0
Raif Özgüren kabri başında anıldı
Raif Özgüren kabri başında anıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim