banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

Nicosia Motors tenis ligi ilk hafta maçları ile başladı

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:48
Nicosia Motors tenis ligi ilk hafta maçları ile başladı
banner337

Ligin A grubunda geçen yılın lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonu Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması oynanırken, B grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi Pakan Spor Kulübü Derneğini konuk etti. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 1.HAFTA

Girne Amerikan Üniversitesi 5 – 2 Girne Belediyesi Tenis Kulübü

banner341

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

0    ÇİFT ERKEKLER   1

1    ÇİFT KADINLAR    0

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

B GRUBU 1.HAFTA

Doğu Akdeniz Üniversitesi 7 - 0 Pakan Spor Kulübü Derneği

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

banner360
Anahtar Kelimeler:
Nicosia Motors Tenis Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak
Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor?
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor?
Micheal Jordan'ın forması rekor kırdı
Micheal Jordan'ın forması rekor kırdı
Kempo artık uluslararası
Kempo artık uluslararası
Hedef, Çetinkaya tesislerine cimnastik salonu yapmak
Hedef, Çetinkaya tesislerine cimnastik salonu yapmak
Badminton Federasyonu’ndan seminer
Badminton Federasyonu’ndan seminer
 “Bölgenin sentetik sahaya ihtiyacı var”
 “Bölgenin sentetik sahaya ihtiyacı var”
Cumhurbaşkani Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti
Cumhurbaşkani Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti
Efsane, sahalardan kopamıyor
Efsane, sahalardan kopamıyor
Sipahi gençleri sahada
Sipahi gençleri sahada

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim