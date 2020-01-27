Nıcosıa Motors Tenis Ligi erteleme maçları tamamlandı…
KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ erteleme karşılaşmaları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.
KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 5. hafta olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenen Lefkoşa Şehir Kulübü – Pakan Spor Kulübü Derneği karşılaşmasını ev sahibi takım Lefkoşa şehir Kulübü 8-1 rahat skorla kazandı.
Yine olumsuz hava koşulları nedeni ile ligin 2. haftası ertelenen Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşmasını deplasmanda 9-0 lık farklı sonuçla Lefkoşa Şehir Kulübü kazanmayı b
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ: 8 – PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ: 1
3 TEK ERKEKLER 0
2 ÇİFT ERKEKLER 0
1 TEK KADINLAR 11 ÇİFT KADINLAR 0
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: 0 – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ: 9
0 TEK ERKEKLER 3
0 ÇİFT ERKEKLER 2
0 TEK KADINLAR 2
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
MHA)