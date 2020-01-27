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Nıcosıa Motors Tenis Ligi erteleme maçları tamamlandı…

Nıcosıa Motors Tenis Ligi erteleme maçları tamamlandı…

27 Ocak 2020 Pazartesi 21:46
Nıcosıa Motors Tenis Ligi erteleme maçları tamamlandı…

Nıcosıa Motors Tenis Ligi erteleme maçları tamamlandı…

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ erteleme karşılaşmaları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 5. hafta olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenen Lefkoşa Şehir Kulübü – Pakan Spor Kulübü Derneği karşılaşmasını ev sahibi takım Lefkoşa şehir Kulübü 8-1 rahat skorla kazandı.

Yine olumsuz hava koşulları nedeni ile ligin 2. haftası ertelenen Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşmasını deplasmanda 9-0 lık farklı sonuçla Lefkoşa Şehir Kulübü kazanmayı b

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ: 8  – PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ: 1

                   3           TEK ERKEKLER         0   

                   2           ÇİFT ERKEKLER        0

                   1            TEK KADINLAR         1

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                  1            ÇİFT KADINLAR        0

                  1            KARIŞIK ÇİFTLER     0

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: 0 – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ: 9

                  0             TEK ERKEKLER              3

                  0             ÇİFT ERKEKLER             2

                  0              TEK KADINLAR              2

                  0              ÇİFT KADINLAR             1

                  0              KARIŞIK ÇİFTLER          1

MHA)

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