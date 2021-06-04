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Nicosia Motors Tenis Ligi devre arası…

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan deplasmanlı 1. devre grup maçları bir haftalık devre arası ile önümüzdeki hafta 2. devre grup maçları ile kaldığı yerden devam edecek.

04 Haziran 2021 Cuma 20:49
Nicosia Motors Tenis Ligi devre arası…
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NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan ilk devre maçları sonucunda oluşan puan durumu ve önümüzdeki hafta oynanacak maçların programı şöyle;

A GRUBU

TAKIMLAR

Toplam
Puan

Toplam Aldığı Maç sayısı

Toplam Verdiği Maç Sayısı

1- GAÜ

2

11

3

2- GBTK

2

5

9

3- GMBTK

1

5

9

B GRUBU

TAKIMLAR

Toplam
Puan

Toplam Aldığı Maç sayısı

Toplam Verdiği Maç Sayısı

1- DAÜ

4

7

0

2- LŞK

2

5

2

3- PSKD

2

2

12

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NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI

A GRUBU:

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

B GRUBU:

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

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