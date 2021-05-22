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NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. hafta maçları tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan 2. hafta karşılaşmaları zevkli, heyecanlı ve çok çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübünün ev sahibi olduğu haftada Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği ve başa baş geçen karşılaşmayı 4-3 lük skorla Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. hafta maçları tamamlandı
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 Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Lefkoşa Şehir Kulübü KKTF kortlarında karşı karşıya geldiği zevkli maçlarda 5-2 lik skorla Lefkoşa Şehir Kulübü galip geldi. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 2. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 2.HAFTA
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 – 2 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2    TEK ERKEKLER    0
0    TEK KADINLAR     2
1    ÇİFT ERKEKLER   0
0    ÇİFT KADINLAR    1

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0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

B GRUBU 2.HAFTA
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2 - 5 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

0    TEK ERKEKLER    2
1    TEK KADINLAR     1
0    ÇİFT ERKEKLER   1
0    ÇİFT KADINLAR    1
1   KARIŞIK ÇİFTLER  0
 

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