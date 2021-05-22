NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. hafta maçları tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan 2. hafta karşılaşmaları zevkli, heyecanlı ve çok çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübünün ev sahibi olduğu haftada Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği ve başa baş geçen karşılaşmayı 4-3 lük skorla Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.