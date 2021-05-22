NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. hafta maçları tamamlandı

Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Lefkoşa Şehir Kulübü KKTF kortlarında karşı karşıya geldiği zevkli maçlarda 5-2 lik skorla Lefkoşa Şehir Kulübü galip geldi. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 2. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 2.HAFTA
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 – 2 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
2 TEK ERKEKLER 0
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
B GRUBU 2.HAFTA
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2 - 5 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
0 TEK ERKEKLER 2
1 TEK KADINLAR 1
0 ÇİFT ERKEKLER 1
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0