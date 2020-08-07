Nicosia Group Kıbrıs Kupası Kartal'ın

Yenicami 3-Magusa Türk Gücü 1

Necmi Belge

Bu akşam Atatürk.Stadi'nda, oynanan 59. Nicosia Group Kıbrıs Kupasını, rakibi K-Pet Süper lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nü 3-1 mağlup eden Yenicami bu kupayı 8. kez müzesine götürmeyi başardı.

Her iki takım da maça hızlı başladı karşılaşmanın ilk golü 13.dakikada Yenicami'den John Ebuka'dan geldi. 1-0 Mağusa Türk Gücü bu gole 20.dakikada Ünal Kaya ile karşılık verdi. 1-1 Yenicami bu gole 41.dakikada Sergei Abaka ile yanıt verdi. 2-1 maçın ilk yarısı 2-1 Yenicami'nin üstünlüğünde sonlandı.

Karışıklı ataklarla geçen ikinci yarıda son sözü 90+3 dakikada Yenicami'den Mehmet Altın söyledi.3-1 Maçtan sonra düzenlenen kupa töreninde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar Şampiyon Yenicami'ye kupasını takdim etti.