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Nicosia Group Kıbrıs Kupası Kartal'ın

07 Ağustos 2020 Cuma 23:10
Nicosia Group Kıbrıs Kupası Kartal'ın
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Yenicami 3-Magusa Türk Gücü 1

Necmi Belge

Bu akşam Atatürk.Stadi'nda, oynanan 59. Nicosia Group Kıbrıs Kupasını, rakibi K-Pet Süper lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nü 3-1 mağlup eden Yenicami bu kupayı 8. kez müzesine götürmeyi başardı.

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Her iki takım da maça hızlı başladı karşılaşmanın ilk golü 13.dakikada Yenicami'den John Ebuka'dan geldi. 1-0 Mağusa Türk Gücü bu gole 20.dakikada Ünal Kaya ile karşılık verdi. 1-1 Yenicami bu gole 41.dakikada Sergei Abaka ile yanıt verdi. 2-1 maçın ilk yarısı 2-1 Yenicami'nin üstünlüğünde sonlandı.

Karışıklı ataklarla geçen ikinci yarıda son sözü 90+3 dakikada Yenicami'den Mehmet Altın söyledi.3-1 Maçtan sonra düzenlenen kupa töreninde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar Şampiyon Yenicami'ye kupasını takdim etti.

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Son Güncelleme: 07.08.2020 23:23
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