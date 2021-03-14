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Neye göre plan

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, zor sürecin öncesindeki belirsizliğin daha kötü olduğunu söyledi

14 Mart 2021 Pazar 19:43
Neye göre plan
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Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, zor sürecin öncesindeki belirsizliğin daha kötü olduğunu söyledi

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, futbolun başlamasını çok istediklerini belirtirken, ortada daha net bir şeyin olmayışının ise unutulmaması gerektiğini söyledi. Kendilerinin futbolun oynanmasını ve yeşil sahaları çok özlediklerini belirten Esendağlı, ancak halen daha idman izninin bile olmayışının sürecin ne kadar zor geçeceğinin habercisi olduğunu söyledi.

Ortada bir tarih var

Futbol federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun Ağustos ayına dair ligin başlaması ile ilgili olarak bir tarih belirttiğini ifade eden Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, ancak ortada netleşmeyen birçok konunun olduğunu söyledi. Bir şeyler netleşmeden plan yapmanın son derece zor olduğunu ifade eden Esendağlı, bu dönemde kulüplerin gelirinin ise tam anlamıyla sıfır olduğunu söyledi.

Netleşmeden plan yapmayacağız

Kendilerinin Girne Halk Evi olarak bir şeylerin netleşmeden plan yapmayacaklarını ifade eden Veli Esendağlı, bu dönemde tek sevindirici olan şeyin futbolun oynanacak olmasını ifade eden Esendağlı, ne şartlarda ve neye göre başlayacağının ise merak konusu olduğunu söyledi.

Çok soru işareti var

Ortada çok soru işareti ve belkilerin olduğunuda hatırlatan Veli Esendağlı kendilerinin bazı şeylerin netleşmesi ile birlikte planlama yapacaklarını söyledi. Takımın teknik direktörü Emre Perçinci ile 3 yıllık anlaşmaları olduğunu ve o yönde sıkıntıları olmadığını da hatırlatan Veli Esendağlı, Girne Halk Evi olarak olası başlangıç durumunda doğru planlamalar ile yola çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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