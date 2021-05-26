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NEV çocukları sarayda

Nev Çocuk Fitness sporcuları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’I ziyaret etti

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:19
NEV çocukları sarayda
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Nev Çocuk Fitness Sahibi Neval Çelebioğlu Akgürgen, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ve Nev Çocuk Fitness sporcularını kabul etti.

Ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz

Kabul sırasında sporcu çocuklar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a destekleri için teşekkür etti ve ülkemizi gururlandırmaya devam ederek çalışacaklarını ifade etti. Sporcu çocuklar, “Her daim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. İyki varsınız. Bizler ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve dünyamızda elde ettiğimiz başarılarda sizin desteğiniz bizleri hep mutlu ve motive etmiştir. Söz veririz sizin bu desteğinizle daha etkin çalışarak ülkemizi ve sizleri gururlandıracağız” ifadelerini kullandılar.

Bu Kabul büyük bir motivasyon

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KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşinin federasyona verdiği destekleri için teşekkür etti. Sporcu çocuklar için bu ziyaretin büyük bir motivasyon olduğunu dile getiren Ali Dahlameroğlu, “ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

izolasyonlara rağmen uluslararası müsabakalarda yarışıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocukların erken yaşta spor eğitimi almalarının, özgüven kazanmalarının, kendilerini her türlü faaliyet içerisinde geliştirerek dünyalı olmalarının önemine işaret ederek, Nev Fitness ailesini ülkemize yaptıkları özverili katkılarından dolayı kutladı.  Benzer faaliyetlerin ülkeye yayılması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, küçük bir ülke olmamıza rağmen Kıbrıs Türk gençliği arasında önemli yetenekler olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyonlara rağmen uluslararası müsabakalarda sporcularımızın ülkemizi temsil etmelerinin ve yarışmalarının bir başarı olduğunun altını çizdi. 

Ailelerin desteğinin de önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, özverili ailelerimizin bulunduğunu ve çocuklarına her türlü imkanı yarattıklarını dile getirdi.

Nev Fitness ailesinin etkinliklerine eşiyle birlikte katılmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “gurur ve iftihar ediyoruz... Pırıl pırıl çocuklarımız, sizler geleceğimizsiniz. Önemli olan gençliğimizin gelecekte başarılarını sürdürebilmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, 2021 yılında başarılı olan sporculara takdir belgeleri verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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