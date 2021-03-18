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Net tarih açıklanacak

Futbol federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu tüm sorunların çözüleceğini söyledi

18 Mart 2021 Perşembe 15:53
Net tarih açıklanacak
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Futbol federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu tüm sorunların çözüleceğini söyledi

Beyzade ÜNALMIŞ

Çok zor ve zorlu süreçten geçtiklerini ifade eden futbol federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu karmaşık ve sıkıntılı dönemde ne söylediyse hepsinin çıktığını ifade etti. Net tarihin illa ki açıklanacağını ifade eden Hasan Sertoğlu devlet yetkilileri ile tamamlanacak olan temaslar sonrasında bazı konuların daha fazla netlik kazanacağını söyledi.

Futbol mutlaka oynanacak

Ortada Ağustos ayına dair bir tarih olduğunu bu tarihte başlama düşünceleri olduğunu ifade eden Hasan Sertoğlu belki ufak bir sarkma olsa da futbolun bu sezon kesinlikle oynanacağını vurguladı.

Yapılması gerekenleri yapacağız

BAL ligine giden oyuncuların süreci ile ilgili olarak da konuşan futbol federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, giden tüm isimlerin günün sonunda ülkeye geri geleceklerini belirtirken, kulüplerin olası bu gidişlerden zarar görmelerinin gündeme gelmesi durumunda ise federasyon olarak yapılması gereken ne varsa hepsinin de yapılacağını sözlerine ekledi.

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