Neslihan Yiğit tecrübelerini paylaştı

Badminton Federasyonu 8 Mart dünya kadınlar gününe özel olarak Türkiye Şampiyonu Milli Badminton oyuncusu ve Olimpiyatlara Katılan ilk Badmintoncu Neslihan Yiğit'i sporcularıyla buluşturdu. 9 Mart 2021 tarihinde saat 18.30 da zoom programı üzerinden online olarak başlayan ve ülkemiz sporcularının yanında yurt dışından izleyiciler, antrenör, basın ve badminton federasyonu yönetim kurulunun da takip ettiği organizasyon saat 19.30 da sona erdi. Recep Kaya'nın moderatörlüğünü yaptığı bu anlamlı organizasyonda, başkan Fırat Deniz'in açılış konuşması ile başladı. Kadınlar günü dolayısıyla başarıları disiplini saygısı ile birlikte badminton dalında Olimpiyatlara katılan ilk Badmintoncu olan Neslihan Yiğit'i konuk etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Deniz, kadınların istedikten sonra neler başarabileceğinin bir örneği olan Neslihan Yiğit'in tecrübelerini sporcularımıza aktarmasının önemli olduğunu söyledi. Daha sonra moderatörün Neslihan Yiğit hakkında verdiği kısa bilgiden sonra söz alan Neslihan böyle anlamlı bir günde bu organizasyona katılmaktan dolayı onur duyduğunu sporcularla karşılıklı sohbet edeceği için mutlu olduğunu ve başta Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz'e ve yönetim kuruluna bu organizasyonu düzenkediği için teşekkür etti. Daha sonra 1 saat boyunca sporcu gençlerin sorularını tüm içtenliği ile cevaplayan Neslihan Yiğit ve gençler keyifli dakikalar geçirdiler. Basından ve antrenörlerden de soru cevaplayan Neslihan bir sporcunun en çok hangi ülkeyi beğeniyorsunuz sorusu üzerine Kıbrıs' a iki kez gediğini ve Kıbrıs'ı çok beğendiğini söylemesi üzerine başkan Deniz, ne zaman isterse Neslihan'ı Kıbrısta konuk edebileceklerini belirtti. BRT TV spor program yapımcısı Yeşim Tuncel'in birçok uluslarası turnuvaya katılan Neslihan Yiğit'in ne gibi destekler aldığını sordu ve tanıdığı iki sporcumuz Eren ve Seymen gibi başarılı sporcuların daha başarılı olabilmeleri için Kıbrısta neler yapılmalı sorusuna Türkiyede devletin sporculara hem eğitim hem de finansal açıdan çok büyük destekler sağladığını belirtti. Kıbrısta da bu desteğin verilmesi halinde sporcuların daha başarılı olması ve yetişmesinin gerçekleşeceğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Katılımcı sayısının bayağı fazla olduğu organizasyonun sonunda çok mutlu olduğunu belirten Neslihan Yiğit'e başkan Deniz ve sporcular, Cumartesi günü İngilterede düzenlenecek olan en prestijli Uluslarası Turnuvada başarılar dilediler.