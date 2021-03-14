banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

Neslihan Yiğit tecrübelerini paylaştı

Badminton Federasyonu 8 Mart dünya kadınlar gününe özel olarak Türkiye Şampiyonu Milli Badminton oyuncusu ve Olimpiyatlara Katılan ilk Badmintoncu Neslihan Yiğit'i sporcularıyla buluşturdu.

14 Mart 2021 Pazar 18:20
Neslihan Yiğit tecrübelerini paylaştı
banner337
banner351

Badminton Federasyonu 8 Mart dünya kadınlar gününe özel olarak Türkiye Şampiyonu Milli Badminton oyuncusu ve Olimpiyatlara Katılan ilk Badmintoncu Neslihan Yiğit'i sporcularıyla buluşturdu. 9 Mart 2021 tarihinde saat 18.30 da zoom programı üzerinden online olarak başlayan ve ülkemiz sporcularının yanında yurt dışından izleyiciler, antrenör, basın ve badminton federasyonu yönetim kurulunun da takip ettiği organizasyon saat 19.30 da sona erdi. Recep Kaya'nın moderatörlüğünü yaptığı bu anlamlı organizasyonda, başkan Fırat Deniz'in açılış konuşması ile başladı. Kadınlar günü dolayısıyla başarıları disiplini saygısı ile birlikte badminton dalında Olimpiyatlara katılan ilk Badmintoncu olan Neslihan Yiğit'i  konuk etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Deniz, kadınların istedikten sonra neler başarabileceğinin bir örneği olan Neslihan Yiğit'in tecrübelerini sporcularımıza aktarmasının önemli olduğunu söyledi. Daha sonra moderatörün Neslihan Yiğit hakkında verdiği kısa bilgiden sonra söz alan Neslihan böyle anlamlı bir günde bu organizasyona katılmaktan dolayı onur duyduğunu sporcularla karşılıklı sohbet edeceği için mutlu olduğunu ve başta Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz'e ve yönetim kuruluna bu organizasyonu düzenkediği için teşekkür etti. Daha sonra 1 saat boyunca sporcu gençlerin sorularını tüm içtenliği ile cevaplayan Neslihan Yiğit ve gençler keyifli dakikalar geçirdiler. Basından ve antrenörlerden de soru cevaplayan Neslihan bir sporcunun en çok hangi ülkeyi beğeniyorsunuz  sorusu üzerine Kıbrıs' a iki kez gediğini ve Kıbrıs'ı çok beğendiğini söylemesi üzerine başkan Deniz, ne zaman isterse Neslihan'ı Kıbrısta konuk edebileceklerini belirtti. BRT TV spor program yapımcısı Yeşim Tuncel'in birçok uluslarası turnuvaya katılan Neslihan Yiğit'in ne gibi destekler aldığını sordu ve tanıdığı iki sporcumuz Eren ve Seymen gibi başarılı sporcuların daha başarılı olabilmeleri için Kıbrısta neler yapılmalı sorusuna Türkiyede devletin sporculara hem eğitim hem de finansal açıdan çok büyük destekler sağladığını belirtti. Kıbrısta da bu desteğin verilmesi halinde sporcuların  daha başarılı olması ve yetişmesinin gerçekleşeceğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Katılımcı sayısının bayağı fazla olduğu organizasyonun sonunda çok mutlu olduğunu belirten Neslihan Yiğit'e başkan Deniz ve sporcular, Cumartesi günü İngilterede düzenlenecek olan en prestijli Uluslarası  Turnuvada başarılar dilediler.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkswagen’den North Cyprus paylaşımı
Volkswagen’den North Cyprus paylaşımı
Atatürk Spor Kompleksi karanlıkta kaldı
Atatürk Spor Kompleksi karanlıkta kaldı
Sahamızı yapmak istiyoruz
Sahamızı yapmak istiyoruz
Özel Vasıf Belgeseli izleyici ile buluşuyor
Özel Vasıf Belgeseli izleyici ile buluşuyor
Hentbol için “Şura” düzenleniyor
Hentbol için “Şura” düzenleniyor
Salonlar beklemede
Salonlar beklemede
Hala “Conifa”dayız
Hala “Conifa”dayız
Federasyonlar’dan toplantı çağrısı
Federasyonlar’dan toplantı çağrısı
Salonlar açılım istiyor
Salonlar açılım istiyor
Rifat, Ürgüp Spor'da
Rifat, Ürgüp Spor'da

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim