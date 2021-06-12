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Nesdersan.com Rallisi start aldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Basel Holding 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, “Nesdersan.com Rallisi”, dün akşam (11 Haziran 2021) Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’tan start aldı. Açılış etabı ise Girne Kapısı’nda yapıldı. Açılış etabının en hızlısı, 1 dakika 22,3 saniyelik derecesiyle Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi oldu

12 Haziran 2021 Cumartesi 12:59
Nesdersan.com Rallisi start aldı
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Açılışın en hızlısı Yetkili-Çakır ikilisi oldu  

Nesdersan.com Rallisi ilk gün birincisi Yetkili-Çakır ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Nesdersan.com Rallisi dün akşam başladı. 3 günlük programla yapılacak ralli, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Zahra Sokak’ta yapılan seramonik startla başladı. Tarihi Zahra sokakta, cafeleri dolduran seyircilerin önünde yapılan seramonide start bayrağını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Nesdersan.com direktörlerinden Hüseyin Tantura ve Öcal Zaifoğlu ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir kaldırdı. 21 ekibin start aldığı rallide daha sonra, binlerce seyircinin akın ettiği “Girne Kapısı Ralli Şov” adıyla yapılan özel seyirci etabı geçildi. Havai fişek gösterilerinin de renk kattığı şova historic araçlar ve drift araçlarının gösterisi de heyecan kattı. Uluslararası düzeyde hazırlanan gösteri etabında ise ralli pilotları seyircilere hünerlerini sergiledi ve en hızlı olmaya çalıştılar. 2 yıl sonra ilk kez yapılan şehir içi özel etabında resmi olmayan derecelere göre en iyi dereceyi Macila Rally Team’den Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi yaparken, Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi ikinci, Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi üçüncü oldu.

Bugün Balıkesir ve Cemsa SSS geçilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Serdarlı Belediyesi, GoPro, Basel Energy, Çağla Car Care, Gen Power, Polaris, Limon, Capital, Near East Bank, Çağkan Yapı, Tekan Mobile ve Tipica Coffee’nin de desteği ile gerçekleştirilen rallide bugün (12 Haziran 2021), 2 etap geçilecek. Balıkesir’de meşhur zıplama noktasından da geçecek olan 12,5 kilometrelik Balıkesir etabı iki kez geçilecek. İlk etap 17.13’te, ikinci etap ise 18.16’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Balıkesir’in ardından rallinin ikinci günü, 20.00’da başlayacak olan Cemsa Seyirci Özel Etabı ile tamamlanacak. Servis alanının LTB park yerinde kurulacağı rallinin son gününde ise ikişer kez Serdarlı, Meriç ve Görneç Etapları geçilerek ralli tamamlanacak.

Dereceler:

No.

TAKIM İSMİ

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

Girne Kapısı SSS

SINIF

1

10

MACİLA RALLY TEAM

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Volkswagen Polo R5

01:22.3

2

2

14

DRİFT NEU RACİNG TEAM

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

01:25.2

2

3

7

FLAT OUT RALLY TEAM

Deniz Fahri

Serhan Tan

Skoda Fabia R5

01:26.1

2

4

1

MACİLA RALLY TEAM

Fikri Macila

Doğa Koyuncu

Skoda Fabia R5

01:27.0

2

5

6

MRB RACİNG TEAM

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Hyundai i20 R5

01:27.5

2

6

15

NETHOUSE RALLY TEAM

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo X R4

01:32.8

2

7

5

FLAT OUT RALLY TEAM

Barış Kalfaoğlu

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo IX

01:33.9

N

8

11

GOOD YEAR RACİNG TEAM

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

01:36.5

N

9

3

MRB RACİNG TEAM

Sadık Bilgimer

Mustafa Kandır

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Mitsubishi Lancer Evo IV

01:37.1

1

10

4

Selen Bilgimer

Ömer İlhan Sayar

Mitsubishi Lancer Evo III

01:37.2

1

11

18

GOOD YEAR RACİNG TEAM

Kerim Hacımevlüt

Serdar Kumru

Mitsubishi Lancer Evo VI

01:37.5

1

12

12

DRİFT NEU RACİNG TEAM

Buğur Kambillili

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

02:02.1

1

13

19

Mehmet Demirağ

Mustafa Şeker

Mitsubishi Lancer Evo VIII

02:08.0

1

14

23

Önder Zaim

Emre Üngüder

Canam Maverick X3

02:17.6

R

15

8

FLAT OUT RALLY TEAM

Mustafa Bulutoğluları

Mustafa Yücener

Skoda Fabia R5

02:36.6

2

16

2

GOOD YEAR RACİNG TEAM

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

02:43.6

N

17

22

Serhat Karaoğlan

Şeref Karaoğlan

Tomcat

02:48.6

T2

18

17

Abdullah Topal

Serdar Sevinç

Mitsubishi Lancer Evo IX

03:02.5

N

19

16

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo IX

DNF

N

20

9

NETHOUSE RALLY TEAM

Murat Aşık

Nebil Öneral

Ford Fiesta R5

DNF

2

21

20

Mahmut Özer

Ali Burhan

Ford Focus

DNF

3
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