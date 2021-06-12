Nesdersan.com Rallisi start aldı

Açılışın en hızlısı Yetkili-Çakır ikilisi oldu
Nesdersan.com Rallisi ilk gün birincisi Yetkili-Çakır ikilisi
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Nesdersan.com Rallisi dün akşam başladı. 3 günlük programla yapılacak ralli, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Zahra Sokak’ta yapılan seramonik startla başladı. Tarihi Zahra sokakta, cafeleri dolduran seyircilerin önünde yapılan seramonide start bayrağını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Nesdersan.com direktörlerinden Hüseyin Tantura ve Öcal Zaifoğlu ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir kaldırdı. 21 ekibin start aldığı rallide daha sonra, binlerce seyircinin akın ettiği “Girne Kapısı Ralli Şov” adıyla yapılan özel seyirci etabı geçildi. Havai fişek gösterilerinin de renk kattığı şova historic araçlar ve drift araçlarının gösterisi de heyecan kattı. Uluslararası düzeyde hazırlanan gösteri etabında ise ralli pilotları seyircilere hünerlerini sergiledi ve en hızlı olmaya çalıştılar. 2 yıl sonra ilk kez yapılan şehir içi özel etabında resmi olmayan derecelere göre en iyi dereceyi Macila Rally Team’den Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi yaparken, Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi ikinci, Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi üçüncü oldu.
Bugün Balıkesir ve Cemsa SSS geçilecek
Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Serdarlı Belediyesi, GoPro, Basel Energy, Çağla Car Care, Gen Power, Polaris, Limon, Capital, Near East Bank, Çağkan Yapı, Tekan Mobile ve Tipica Coffee’nin de desteği ile gerçekleştirilen rallide bugün (12 Haziran 2021), 2 etap geçilecek. Balıkesir’de meşhur zıplama noktasından da geçecek olan 12,5 kilometrelik Balıkesir etabı iki kez geçilecek. İlk etap 17.13’te, ikinci etap ise 18.16’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Balıkesir’in ardından rallinin ikinci günü, 20.00’da başlayacak olan Cemsa Seyirci Özel Etabı ile tamamlanacak. Servis alanının LTB park yerinde kurulacağı rallinin son gününde ise ikişer kez Serdarlı, Meriç ve Görneç Etapları geçilerek ralli tamamlanacak.
Dereceler:
|
No.
|
TAKIM İSMİ
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
Girne Kapısı SSS
|
SINIF
|
1
|
10
|
MACİLA RALLY TEAM
|
Cahit Yetkili
|
Harun Çakır
|
Volkswagen Polo R5
|
01:22.3
|
2
|
2
|
14
|
DRİFT NEU RACİNG TEAM
|
Enver Haskasap
|
Halil Mulla
|
Skoda Fabia R5
|
01:25.2
|
2
|
3
|
7
|
FLAT OUT RALLY TEAM
|
Deniz Fahri
|
Serhan Tan
|
Skoda Fabia R5
|
01:26.1
|
2
|
4
|
1
|
MACİLA RALLY TEAM
|
Fikri Macila
|
Doğa Koyuncu
|
Skoda Fabia R5
|
01:27.0
|
2
|
5
|
6
|
MRB RACİNG TEAM
|
Rauf Denktaş
|
Mehmet Mişon
|
Hyundai i20 R5
|
01:27.5
|
2
|
6
|
15
|
NETHOUSE RALLY TEAM
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Ahmet Özerdem
|
Mitsubishi Lancer Evo X R4
|
01:32.8
|
2
|
7
|
5
|
FLAT OUT RALLY TEAM
|
Barış Kalfaoğlu
|
Rasim Çetinkaya
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
01:33.9
|
N
|
8
|
11
|
GOOD YEAR RACİNG TEAM
|
Çağkan Bozalanlar
|
Hasan Odun
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
01:36.5
|
N
|
9
|
3
|
MRB RACİNG TEAM
|
Sadık Bilgimer
|
Mustafa Kandır
|
01:37.1
|
1
|
10
|
4
|
Selen Bilgimer
|
Ömer İlhan Sayar
|
Mitsubishi Lancer Evo III
|
01:37.2
|
1
|
11
|
18
|
GOOD YEAR RACİNG TEAM
|
Kerim Hacımevlüt
|
Serdar Kumru
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
01:37.5
|
1
|
12
|
12
|
DRİFT NEU RACİNG TEAM
|
Buğur Kambillili
|
Niyazi Yorgancıoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
02:02.1
|
1
|
13
|
19
|
Mehmet Demirağ
|
Mustafa Şeker
|
Mitsubishi Lancer Evo VIII
|
02:08.0
|
1
|
14
|
23
|
Önder Zaim
|
Emre Üngüder
|
Canam Maverick X3
|
02:17.6
|
R
|
15
|
8
|
FLAT OUT RALLY TEAM
|
Mustafa Bulutoğluları
|
Mustafa Yücener
|
Skoda Fabia R5
|
02:36.6
|
2
|
16
|
2
|
GOOD YEAR RACİNG TEAM
|
Oktay Çocuk
|
Hüseyin Çocuk
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
02:43.6
|
N
|
17
|
22
|
Serhat Karaoğlan
|
Şeref Karaoğlan
|
Tomcat
|
02:48.6
|
T2
|
18
|
17
|
Abdullah Topal
|
Serdar Sevinç
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
03:02.5
|
N
|
19
|
16
|
Mehmet Karaoğlan
|
Mehmet Coşar
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
DNF
|
N
|
20
|
9
|
NETHOUSE RALLY TEAM
|
Murat Aşık
|
Nebil Öneral
|
Ford Fiesta R5
|
DNF
|
2
|
21
|
20
|
Mahmut Özer
|
Ali Burhan
|
Ford Focus
|
DNF
|
3