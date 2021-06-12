Nesdersan.com Rallisi start aldı

Açılışın en hızlısı Yetkili-Çakır ikilisi oldu

Nesdersan.com Rallisi ilk gün birincisi Yetkili-Çakır ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Nesdersan.com Rallisi dün akşam başladı. 3 günlük programla yapılacak ralli, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Zahra Sokak’ta yapılan seramonik startla başladı. Tarihi Zahra sokakta, cafeleri dolduran seyircilerin önünde yapılan seramonide start bayrağını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Nesdersan.com direktörlerinden Hüseyin Tantura ve Öcal Zaifoğlu ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir kaldırdı. 21 ekibin start aldığı rallide daha sonra, binlerce seyircinin akın ettiği “Girne Kapısı Ralli Şov” adıyla yapılan özel seyirci etabı geçildi. Havai fişek gösterilerinin de renk kattığı şova historic araçlar ve drift araçlarının gösterisi de heyecan kattı. Uluslararası düzeyde hazırlanan gösteri etabında ise ralli pilotları seyircilere hünerlerini sergiledi ve en hızlı olmaya çalıştılar. 2 yıl sonra ilk kez yapılan şehir içi özel etabında resmi olmayan derecelere göre en iyi dereceyi Macila Rally Team’den Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi yaparken, Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi ikinci, Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi üçüncü oldu.

Bugün Balıkesir ve Cemsa SSS geçilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Serdarlı Belediyesi, GoPro, Basel Energy, Çağla Car Care, Gen Power, Polaris, Limon, Capital, Near East Bank, Çağkan Yapı, Tekan Mobile ve Tipica Coffee’nin de desteği ile gerçekleştirilen rallide bugün (12 Haziran 2021), 2 etap geçilecek. Balıkesir’de meşhur zıplama noktasından da geçecek olan 12,5 kilometrelik Balıkesir etabı iki kez geçilecek. İlk etap 17.13’te, ikinci etap ise 18.16’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Balıkesir’in ardından rallinin ikinci günü, 20.00’da başlayacak olan Cemsa Seyirci Özel Etabı ile tamamlanacak. Servis alanının LTB park yerinde kurulacağı rallinin son gününde ise ikişer kez Serdarlı, Meriç ve Görneç Etapları geçilerek ralli tamamlanacak.

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