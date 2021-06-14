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Nesdersan.com Rallisi birincisi Fahri-Tan ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Basel Holding 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, “Nesdersan.com Rallisi”, dün (13 Haziran 2021) geçilen 6 etabın ardından tamamlandı. İkinci gün aldığı liderliği kaptırmadan finişe ulaşmayı başaran Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi yarışı kazanan ekip oldu

14 Haziran 2021 Pazartesi 14:22
Nesdersan.com Rallisi birincisi Fahri-Tan ikilisi
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Rallinin kazananı Fahri-Tan ikilisi oldu

Zorlu rallide gülen Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Nesdersan.com Rallisi, dün ikişer kez geçilen Serdarlı, Meriç ve Görneç etaplarının ardından tamamlandı. 21 ekibin start alıp 15 ekibin finiş görebildiği Nesdersan.Com rallisi, toplamda yaklaşık 85 kilometrelik birbirinden zorlu 10 özel etaptan oluştu. 3 günlük programla organize edilen rallinin ikinci gününde aldığı liderliği kaptırmayan Flat Out Rally Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan, Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi zafere ulaşmayı başardılar. İlk iki güne göre daha kırıcı ve zorlu geçen etaplarda Macila Rally Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan, Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi ikinci olmayı başarırken, takım arkadaşları, Volkswagen Polo R5 ile yarışan, Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi üçüncü olarak podyumu tamamlayan ekip oldu. İlk iki gün sorunlarla boğuşan Flat Out Rally Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan, Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi, son gün geçilen 6 etabın 5’inde en iyi dereceyi elde ederek dördüncü sıraya kadar tırmanmayı başardılar. Bulutoğluları-Yücener ikilisi ayrıca Avantaj Etabı’nda (Power Stage) da en iyi dereceyi elde ederek ekstra 5 puanı hanelerine yazdırmayı başaran ekip oldular.

Sınıflarda da büyük çekişme yaşandı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Serdarlı Belediyesi, GoPro, Basel Energy, Çağla Car Care, Gen Power, Polaris, Limon, Capital, Near East Bank, Çağkan Yapı, Tekan Mobile ve Tipica Coffee’nin de desteği ile gerçekleştirilen yarışta, Sınıf N’de mücadele eden, Good Year Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisinin genel klasmanda beşinci sırayı alırken sınıflarının birincisi olmayı başardılar. Sınıf N’de ikinci, Flat Out Rally Team’den Barış Kalfaoğlu – Rasim Çetinkaya ikilisi olurken Abdullah Topal – Serdar Sevinç ikilisi de üçüncü oldular. Sınıf 1’de, Drift NEU Racing Team ekibi, Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi birinci olurken, Mehmet Demirağ – Mustafa Şeker ikilisi ikinci ve Selen Bilgimer – Ömer İlhan Sayar ikilisi de üçüncü oldular. Sınıf 3’te Mahmut Özer – Ali Burhan ikilisi, Sınıf R’de Önder Zaim – Emre Üngüder ikilisi ve Sınıf T2’de Serhat Karaoğlan – Şeref Karaoğlan ikilisi birincilik kupasını alan ekipler oldular.

Zahra sokak ralli araçlarıyla renklendi

Yarış sonunda Lefkoşa Suriçi’nde bulunan Zahra sokakta yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Dereceye girenlere kupalarını Nesdersan.com direktörleri Hüseyin Tantura, Öcal Zaifoğlu ve Pembe Zaifoğlu ile KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Erol Barçın ve eski başkanlardan Hasan Macila takdim etti.

Dereceler:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Sınıf

Araç

Derece

1

7

Flat Out Rally Team

Deniz Fahri

Serhan Tan

2

Skoda Fabia R5

0:59:22.7

2

1

Macila Rally Team

Fikri Macila

Doğa Koyuncu

2

Skoda Fabia R5

1:00:27.3

3

10

Macila Rally Team

Cahit Yetkili

Harun Çakır

2

Volkswagen Polo R5

1:01:31.1

4

8

Flat Out Rally Team

Mustafa Bulutoğluları

Mustafa Yücener

2

Skoda Fabia R5

1:03:15.6

5

11

Good Year Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

N

Mitsubishi Lancer Evo IX

1:04:28.5

6

12

Drift NEU Racing Team

Buğur Kambillili

Niyazi Yorgancıoğlu

1

Mitsubishi Lancer Evo VI

1:05:03.0

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7

5

Flat Out Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Rasim Çetinkaya

N

Mitsubishi Lancer Evo IX

1:05:25.9

8

17

Abdullah Topal

Serdar Sevinç

N

Mitsubishi Lancer Evo IX

1:07:07.7

9

23

Önder Zaim

Emre Üngüder

R

Canam Maverick X3

1:08:32.3

10

19

Mehmet Demirağ

Mustafa Şeker

1

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1:08:34.1

11

2

Good Year Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

N

Mitsubishi Lancer Evo IX

1:16:41.6

12

4

Selen Bilgimer

Ömer İlhan Sayar

1

Mitsubishi Lancer Evo III

1:18:34.2

13

18

Good Year Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Serdar Kumru

1

Mitsubishi Lancer Evo VI

1:23:00.1

14

22

Serhat Karaoğlan

Şeref Karaoğlan

T2

Tomcat

1:23:43.7

15

20

Mahmut Özer

Ali Burhan

3

Ford Focus

1:32:39.9
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