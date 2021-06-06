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NBA tarihinde bir ilk

Washington Wizards’ta analiz departmanının başına Katherine Evans getirildi. Evans, NBA tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın yönetici oldu.

06 Haziran 2021 Pazar 20:37
NBA tarihinde bir ilk
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NBA Doğu Konferansı takımlarından Washington Wizards, takımın analiz departmanından gelecek sezon itibariyle Katherine Evans’ın sorumlu olacağını açıkladı.

Daha önce Toronto Raptors’ta stratejik araştırma direktörü olarak çalışan Evans, oyuncu değerlendirmesi ve saha içi stratejilerin belirlenmesi için model oluşturmada görev almıştı.

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Washington Wizards’ın sahibi olan Monumental Basketball’un planlama ve operasyon sorumlusu Sashi Brown yaptığı açıklamada şunları söyledi, “ Katherine Evans, basketbola gerçek bir tutkuyla bağlı ve lig çevrelerinde büyük saygı görüyor. Yenilikçi yaklaşımlar ve farklı bakış açıları sunuyor. Rekabet avantajı belirlemekle görevli araştırma departmanımızda harika bir lider olacak."

DİĞER TAKIMLARDA DA GÖREV ALACAK
Katherine Evans’ın ayrıca, Monumental Basketball’un bünyesinde bulunan WNBA takımlarından Washington Mystic, G League ekiplerinden Capital City Go-Go ve Wizards District Gaming’de de görevli olacağı belirtildi.

Evans ise şu ifadeleri kullandı, “Takıma katkıda bulunmayı ve analitik yeteneklerin genişletilmesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum.”

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