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Naklen Yayın ve isim hakkı ihalesi açıldı

Naklen Yayın ve isim hakkı ihalesi açıldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:23
Naklen Yayın ve isim hakkı ihalesi açıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 sezonunda liglerin isim hakkı sponsorluğu için ihaleye çıktı. Yapılan açıklamada 2019-2020 sezonunda KTFF tarafından organize edilecek olan KTFF Süper Lig, KTFF 1.Lig, KTFF Kıbrıs Kupası, KTFF U21 Ligleri, KTFF U17 Ligi, KTFF U15 Ligi ve KTFF Kadınlar Ligi ile ilgili olarak “İsim Hakkı Sponsorluğu İhalesi”nin açıldığı belirtildi.

Naklen Yayın ve İletişim için de ihaleye çıkıldı

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KTFF, yapılacak olan tekliflerde Süper Lig ve 1.Lig için sezonluk 400 bin TL taban fiyat ve Kıbrıs Kupası için de 200 bin TL taban fiyatın dikkate alınacağını belirtirken, Süper Lig naklen yayın hakkı ve KTFF İletişim Sponsorluğu için de teklif alınmasına karar verdi.

Son tarih 9 Ağustos Cuma

İhaleler ile ilgili olarak tekliflerin 9 Ağustos 2019 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar kapalı zarf usulü ile KTFF Genel Sekreterliği’ne yapılması gerektiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Ktff Ihale
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