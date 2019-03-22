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Müzik aşkı 80 yaşından sonra gitarist yaptı

Müzik aşkı 80 yaşından sonra gitarist yaptı

22 Mart 2019 Cuma 11:34
Müzik aşkı 80 yaşından sonra gitarist yaptı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Halim Barca, çocukluğundan bu yana içinde sakladığı müzik tutkusunu, 80 yaşında öğrendiği gitarı ve besteleriyle yaşatıyor.

Akhisar'da 1934'te çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Barca, henüz 7-8 yaşlarındayken müziğe ilgi duymaya başladı. O dönem bir saz alıp çalmaya başlayan Barca, babasının tepkisiyle karşılaşınca enstrüman çalmaya ara verdi.

Aradan geçen yıllarda çiftçilik yapmaya başlayan, evlenip çocuk ve torun sahibi olan, 3 kez hacca giden ve eşini kaybeden Barca'nın her şeye rağmen müzik tutkusu sevgisi hiç bitmedi.

2012 yılında devrilen traktörün altında kalması sonucu ağır yaralanan Barca, geçirdiği ameliyatların ardından doktorunun tavsiyesiyle Akhisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan müzik kurslarına başladı.

Kurslarda gitar çalmayı öğrenen Barca, 85 yaşında olmasına ve çevresinden gelen tepkilere rağmen halen elindeki gitarıyla kurslara gelmeye devam edip hem yeni eserler çalmayı öğreniyor hem de kendi bestelerini yapıyor.

Doktor tavsiyesiyle müziğe yöneldi

Halim Barca, AA muhabirine, çocukluğundan beri müziğe meraklı olduğunu, saz çalmaya başladığını ancak babasının müzik aletini kırmasıyla birlikte enstrüman çalmayı bıraktığını anlattı.

Müzik tutkusunun yıllar geçse de içinde hep olduğunu dile getiren Barca, 2012 yılında geçirdiği kaza sonrasında doktorunun "Hareket edeceksin, ellerini kollarını çalıştıracaksın." demesi üzerine kursa gelmeye başladığını kaydetti.

85 yaşında olması nedeniyle bazı arkadaşlarının ve komşularının gitar çalmasına tepki gösterdiğini dile getiren Barca, şöyle konuştu:

"Kursları ve okulları seviyorum. Enstrüman çalma hastasıyım. Gençliğimde bütün düğünlere gider oynardım. Duvarda asılı sazı gördükçe elim ayağım titrer heyecandan.

Arkadaşlarım bana 'Gitarı bırak.' diyor. Onlar dini derslere gidiyorlar, beni de çağırıyorlar. Ben de onlara 'Ben önceden çok gittim, şimdi siz gidin.' diyorum. Bazı komşularım evde gitar çalışıyorum diye şikayet ediyorlarmış. Onlara da kulaklık takarak önlem aldım. Tepki gösterenlere gülüyorum."

Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem de Barca'nın en istikrarlı öğrencilerinden biri olduğunu belirterek, "Halim amca 6 senedir bizim açtığımız kurslara gelip gidiyor. Bizim en yaşlı kursiyerimiz, buradaki herkes onun yaşam enerjisine hayran." diye konuştu.

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80 Yaşından Sonra Gitarist Oldu
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