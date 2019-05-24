Mutlu son Mormenekşe’nin 1-3

K-Pet Birinci Ligde kalma adına oynanan play-out maçında Mormenekşe rakibi Maraş’ı mağlup ederek ligde kalmayı başarırken, Maraş veda etti.

34. dakikada M.Menekşe öne geçti. Sol taraftan yapılan ortada defansın arkasında topla buluşan Emre topu gelişine sert vurdu ve kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada fark 2’ye çıktı. Bu dakikada Mormenekşe’den Emre sağ taraftan iyi bir orta yaptı. Defansın arkasında topla buluşan Gökay yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımı adına skoru 2-0 yaptı.

45. dakikada gelişen Maraş atağında sol taraftan Gökhan’ın ortasında Ahmet kaleciden önce topu kafa ile ağlara yollayarak skoru 2-1 yaptı.

88. dakikada Mormenekşe’yi rahatlatan gol geldi. Ani gelişen atakta Ahmet’in pasında topla buluşan günün en başarılı adamı Emre düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Mormenekşe’yi 3-1 öne geçirdi.

Maç da bu skorla sona erdi ve Mormenekşe Birinci Ligde kalırken Maraş Birinci Lige veda etti.