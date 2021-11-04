banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yine nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
UBP PM Sucuoğlu'na erken seçim için yetki verdi
Sucuoğlu'na erken seçim için yetki
“Kabineyi duyunca şok olacaksınız!”
“Kabineyi duyunca şok olacaksınız!”
banner376

Mustafa Alnar emin adımlarla ilerliyor

04 Kasım 2021 Perşembe 21:38
Mustafa Alnar emin adımlarla ilerliyor

Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu EPBF tarafından Antalya’da gerçekleştirilen EURO TOUR organizasyonunda KKTC Bayrağı altında yarışan Milli Sporcumuz Mustafa Alnar önemli bir başarıya daha imza attı. EURO TOUR Antalya organizasyonunda çıktığı ilk 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanan Alnar 6. karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti’nin efsane oyuncusu Roman Hybler’e 8-9 kaybederek 33 ülkeden 192 sporcunun yarıştığı organizasyonda 17. Oldu.

Her yıl 6 değişik Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen ve Avrupa’nın en iyi sporcularının sıralamasını belirleyerek Dünya Şampiyonalarına kontenjan veren Euro Tour organizasyonunun Antalya etabı tamamlandı. Milli Sporcumuz Mustafa Alnar çıktığı ilk üç karşılaşmayı peş peşe  kazanarak ve özellikle Roman Hybler karşısında sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ilk bölümünde 1-4 geri düşen Alnar, 6 set üst üste kazanarak durumu 7-4 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın son bölümünde tecrübeli oyuncu Hybler hatasız oyunuyla durumu 7-8’e getirdi. Mustafa Alnar bir set daha alarak durumu 8-8’e taşısa da, rakibinin son seti almasına engel olamadı.

HEDEFİ AVRUPA’DA İLK 20 ARASINA GİRMEK

Bir sonraki Euro Tour organizasyonu Aralık ayında İtalya’nın Treviso Kentinde gerçekleşecek. Mustafa Alnar;  ‘Euro Tour Treviso için sponsor arayışının devam ettiğini, olanak sağlanması halinde hedefinin tüm Euro Tour etaplarına katılarak 2022 yılında Avrupa’nın en iyi 20 sporcusu arasına adını KKTC Bayrağı ile yazdırmak olduğunu’ belirtti.


banner341
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar Spor Yazarları ile tanıştı
Cumhurbaşkanı Tatar Spor Yazarları ile tanıştı
Yeni lider Gönyeli
Yeni lider Gönyeli
Tırmanma’nın Şampiyonu Denner !
Tırmanma’nın Şampiyonu Denner !
Tırmanma Yarışı'nın galibi Denner
Tırmanma Yarışı'nın galibi Denner
Merit Alsancak Yeşilova Deplasmanda lider
Merit Alsancak Yeşilova Deplasmanda lider
Bike4Kids projesi kapsamında KKTC’de düzenlenen " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği" başladı
Bike4Kids projesi kapsamında KKTC’de düzenlenen " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği" başladı
Enduro heyecanı Tirmen’de yaşandı
Enduro heyecanı Tirmen’de yaşandı
Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde yeni lider Fahri-Tan ikilisi
Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde yeni lider Fahri-Tan ikilisi
Ruso'dan Garga çıktı
Ruso'dan Garga çıktı
Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi Girne’de başladı
Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi Girne’de başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim