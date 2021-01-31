Koopspor koçu Emrah Güven Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nın mükemmel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Mükemmel bir organizasyondu

Emrah Güven “Basketbol federasyonu tarafından mükemmel bir organizasyona sahne olan Açılış Ligi normal sezon maçları ve 12-14 Aralık tarihlerinde oynanan final 4 maçları sonucunda Koopspor olarak kupaya uzandık” dedi.

Hedef yeniden şampiyonluk

“Geçen 1 aylık sürede ülkedeki vakaların seyrine göre zaman zaman bireysel idmanlar da yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Koopspor koçu Emrah Güven “Koopspor olarak hedefimiz her zaman olduğu gibi tüm kupalarda final oynayıp şampiyon olmaktır” dedi.