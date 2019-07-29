Muharrem Döveç Stadı’na sil baştan

Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale'nin ev sahibi karşılaşmalarını oynadığı'nda yeni sezon öncesi değişikliklere gidiliyor.

Spor Dairesi'nin katkıları doğrultusunda Çanakkale Muharrem Döveç Stadı'nın zemini yeniden ekildi. Yıllardır zeminin oldukça kötü oluşu ve özellikle aşırı yapan yağmurlar sonrasında gölleşen saha zemininde futbol oynamak oyunculara işkence gibi geliyordu. Spor Dairesi'nin katkıları doğrultusunda Çanakkale Muharrem Döveç Stadı'nın zemini yeniden ekildi. Yıllardır zeminin oldukça kötü oluşuna Spor Dairesi el atarak dur dedi. Saha zemininin yeni sezona yetişmesi beklenirken, yeni yedek kulübelerinin de yeni bölgesi tribünlerin önünde olacak.