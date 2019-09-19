banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101127
ALTIN
274.391
DOLAR
5.6991
STERLİN
7.1087
EURO
6.3038
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Bir ay cezaevine gönderildi
BİR AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bulut Akacan cezaevine gönderildi
BULUT AKACAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner306

Muaythai’ye yeni sporcu ve hakemler

Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri başladı.

Muaythai’ye yeni sporcu ve hakemler

Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri başladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:10
Muaythai’ye yeni sporcu ve hakemler

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2019 yılı Faaliyet Programında yer alan Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri başladı.

banner317
16-21 Eylül 2019 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonu’nda yapılacak olan Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit Durmaz, 5.Kademe Teknik Direktör Halis Avşar tarafından veriliyor. 16-17 Eylül tarihleri arasında yapılan Muaythai Sporcu Kursu/Seminerine çeşitli derneklerden 30’un üzerinde sporcu katıldı.

Muaythai Özel Antrenör Kursu ve Semineri, 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, Muaythai Hakem Kursu ve Semineri 20-21 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Son Güncelleme: 19.09.2019 10:24
Anahtar Kelimeler:
Muaythai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgü Bayraktar: "Hedefe iyi başlangıç yaptık"
Özgü Bayraktar: "Hedefe iyi başlangıç yaptık"
MTG’den Ersin Tatar’a ziyaret
MTG’den Ersin Tatar’a ziyaret
Fikret Yalova’ya imza attı
Fikret Yalova’ya imza attı
Şampiyon Lefkoşa Darts Birliği
Şampiyon Lefkoşa Darts Birliği
Çiçeklerle ve alkışlarla karşıladılar
Çiçeklerle ve alkışlarla karşıladılar
Pedallar yolda döndü
Pedallar yolda döndü
Ayten Benli, Balkan Şampiyonası’nda yarışacak
Ayten Benli, Balkan Şampiyonası’nda yarışacak
Yalova’dan birliktelik mesajı
Yalova’dan birliktelik mesajı
Çetinkaya’da 3 imza
Çetinkaya’da 3 imza
Hentbolda raporlar onaylandı
Hentbolda raporlar onaylandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim