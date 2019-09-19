Muaythai’ye yeni sporcu ve hakemler

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2019 yılı Faaliyet Programında yer alan Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri başladı.

16-21 Eylül 2019 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonu’nda yapılacak olan Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit Durmaz, 5.Kademe Teknik Direktör Halis Avşar tarafından veriliyor. 16-17 Eylül tarihleri arasında yapılan Muaythai Sporcu Kursu/Seminerine çeşitli derneklerden 30’un üzerinde sporcu katıldı.

Muaythai Özel Antrenör Kursu ve Semineri, 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, Muaythai Hakem Kursu ve Semineri 20-21 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.