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MTG’ye Hamzaoğlu süprizi

Galatasaray’a 4. yıldızı getiren isim olan Hamza Hamzaoğlu MTG Futbol Takımının dünkü idmanını eşi ile ziyaret etti

MTG’ye Hamzaoğlu süprizi

Galatasaray’a 4. yıldızı getiren isim olan Hamza Hamzaoğlu MTG Futbol Takımının dünkü idmanını eşi ile ziyaret etti

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:45
MTG’ye Hamzaoğlu süprizi

Türkiye ve Galatasaray’ın eski ünlü futbolcularından Hamza Hamzaoğlu Mağusa Türk Gücü’nün antrenmanını ziyaret ederek futbolcularla sohbet etti.

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Yıllarca Galatasaray ve Türkiye Milli takım formalarını taşıyan, Galatasaray da Teknik Direktörlük yıllarında Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyarak, sarı-kırmızılı formaya 4. yıldızı getiren isim olan Hamza Hamzaoğlu MTG Futbol Takımının dün öğleden sonraki idmanını eşi ile ziyaret edip tecrübelerini futbolcularla paylaştı.

Ziyarette MTG Kulüp başkanı Koral Bozkurt da Hamzaoğlu’na MTG’nin formasını hedeiye ederek teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
MtgHamza Hamzaoğlu
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