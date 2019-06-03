MTG’den vefa örneği

Mağusa Türk Gücü, futbolcusu merhmu Onur Kandili’yi mezarı başında ziyaret ederek, duygusal ve anlamı bir davranış ortaya koyarak untmadığını gösterdi. Elim bir deniz kazası sonucu 19 Ağustos 2013 yılında çok genç yaşta vefat eden Mağusa Türk Gücü futbolcusu Onur Kandili’ye 2018-2019 futbol sezonunda Süper Lig ve Kıbrıs kupası şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü yöneticiler ve futbolcular kazanılan şampiyonluk kupaları ize ziyeret gerçekleştirdi.
Mağusa Türk Gücü, futbolcusu merhmu Onur Kandili’yi mezarı başında ziyaret ederek, duygusal ve anlamı bir davranış ortaya koyarak untmadığını gösterdi. Elim bir deniz kazası sonucu 19 Ağustos 2013 yılında çok genç yaşta vefat eden Mağusa Türk Gücü futbolcusu Onur Kandili’ye 2018-2019 futbol sezonunda Süper Lig ve Kıbrıs kupası şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü yöneticiler ve futbolcular kazanılan şampiyonluk kupaları ize ziyeret gerçekleştirdi.