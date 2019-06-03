MTG’den vefa örneği

Mağusa Türk Gücü, futbolcusu merhmu Onur Kandili’yi mezarı başında ziyaret ederek, duygusal ve anlamı bir davranış ortaya koyarak untmadığını gösterdi. Elim bir deniz kazası sonucu 19 Ağustos 2013 yılında çok genç yaşta vefat eden Mağusa Türk Gücü futbolcusu Onur Kandili’ye 2018-2019 futbol sezonunda Süper Lig ve Kıbrıs kupası şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü yöneticiler ve futbolcular kazanılan şampiyonluk kupaları ize ziyeret gerçekleştirdi.



Onur Kandili’nin Mehmetçik’te bulunan kabri başında gerçekleştirilen ziyaret sonrasında şampiyonluk kupaları yöneticiler tarafından Onur Kandili’nin mezarı başına konuldu. şampiyonluk kupalarının ziyaretinde babası Mehmet Kandili, annesi Nalan Kandili, Kız Kardeşi Harbiye Kandili Nalkıran, Ailesi, Mağusa Türk Gücü yöneticilerinden Çağrı Aktu, Mehmet Kağan Özyürek, futbolculardan Uğur Naci Gök, Mehmet Gürlü katıldı. Şampiyonluk kupaları merhum Onur Knadili’ye getiren Mağusa Türk Gücü yöneticileri ve futbolcuların duygusal ve anlamlı davranışlarından dolayı çok büyük taktir topladı.