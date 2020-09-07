MTG’de tempo artıyor

Şampiyon Mağusa Türk Gücü yeni sezon çalışmalarını yoğun bir şekilde kendi tesislerinde sürdürüyor.

Yeni sezonda hedefini yine Şampiyonluk olarak belirleyen son iki sezonun Şampiyonu Mağusa Türk Gücü, çalışmalarını yoğun bir şekilde dün Cambulat Stadında sürdürdü. Teknik Patron Ali Oraloğlu yönetimde çalışmalarını sürdüren Mağusa Türk Gücü, dünü istasyon çalışması ile sürdürdü. Futbolcuların oldukça istekli göründüğü idmanda, havanın çok sıcak olmasına rağmen futbolcular arzulu bir şekilde idmanı tamamladılar.