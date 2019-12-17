MTG’de Balarabe operasyonu

K-Pet Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon takıma 2. devre katılan ve attığı goller, oynadığı futbol ile takımı Mağusa Türk Gücü’nün iki kupayı kazanmasında önemli rol oynayan Sadık Balarabe, MTG’ye dönüş hazırlığı yapıyor.

Mağusa Türk Gücü ile prensipte anlaşan yıldız golcü, sene başında şansını İspanya’da denedi. Balarabe Urraca takımıyla başarılı maçlara çıkmış ve attığı gollerle takımına puanlar kazandırmıştı.

Yerli statüde ligimizde forma giyen Sadık’ın takıma katılmasıyla Mağusa Türk Gücü’nün daha güçlü bir takım haline gelecek.

Mağusa Türk Gücü ise şampiyonluk yolunda kadrosunu daha da güçlendirmek için devre arası transfer sezonunu beklemeden harekete geçti.

Sadık Balarabe ile prensipte anlaşmaya varan MTG yönetimi Balarabe’yi yılbaşı sonrasında ülkeye getirmek için çalışmalara başladı.