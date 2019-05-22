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MTG zaferleri kutlayacak

MTG zaferleri kutlayacak

22 Mayıs 2019 Çarşamba 09:59
MTG zaferleri kutlayacak

Mağusa Türk Gücü, KTSYD Kupası, Lig şampiyonluğu ve Kıbrıs Kupasında elde ettiği şampiyonluk zaferlerini kutlamaya hazırlanıyor.

Mağusa Türk Gücü, Mağusa halkıyla birlikte şampiyonluğu Manga konseri ile kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar Namık Kemal Meydanında, yarın Saat 20:00’de başlayacak.

Konu ile ilgili olarak Mağusa Türk Gücü’nden yapılan açıklamada, “Şampiyonluğu ruhunda hisseden kent şampiyonluğumuzu kutluyoruz . Omuz omuza şampiyon olduk inandık açıklamaları yaparken tüm Mağusalıları formaların giyip meydana gelmeleri çağrısı yapılıyor.

Muhteşem bir şov hazırlayan MTG yönetimi konser dışında havai fişek gösterileri ile muhteşem bir gece yaşatmaya dört koldan hazırlanıyor.

3 Kupanın da sergileneceği gecede oyuncular ve teknik ile yönetim taraftarlar önünde ödüllendirilecek.

Anahtar Kelimeler:
Mtg Zaferleri Kutlama
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