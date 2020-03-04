banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110785
ALTIN
321.087
DOLAR
6.0810
STERLİN
7.7879
EURO
6.7712
banner339
Tatar – Akıncı İttifakı
Tatar – Akıncı İttifakı
Ankara niye sessiz!
Ankara niye sessiz!
Statükocu coranavirüs!
Statükocu coranavirüs!
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!

MTG ve Dum Dum U-21 takımları şampiyonluk yolunda

U21 liglerinde kıyasıya mücadele devam ediyor.

MTG ve Dum Dum U-21 takımları şampiyonluk yolunda

U21 liglerinde kıyasıya mücadele devam ediyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 18:26
MTG ve Dum Dum U-21 takımları şampiyonluk yolunda
banner337

21.hafta sonunda süper ligde Mağusa Türk Gücü lider durumda bulunurken 1.ligde ise bir diğer doğu bölgesi takımı Yonpaş Dumlupınar’da zirvede yer alıyor. 2 Mağusa bölgesi takımı emin adımlarla şampıyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.

Süper ligde lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü gençleri 54 puan ile zirve de bulunuyor.

1.ligde ise Yonpaş Dumlupınar 60 puan ile zirve de yer alırken en yakın takipcisine 12 puanlık fark ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.

MTG gençleri 120 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 14 gol gördü.

Y.Dumlupınar gençleri ise 126 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde sadece 7 gol gördü.

Son 9 haftaya girilirken Doğu bölgesinin gençleri emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeye devam ediyor.

banner340
Anahtar Kelimeler:
U-21MtgDumlupınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ VE DAÜ Türkiye’de mücadele ediyor
GAÜ VE DAÜ Türkiye’de mücadele ediyor
Kış Kupası'nın finali Girne'de
Kış Kupası'nın finali Girne'de
Mutluyaka ortayı sağlama aldı..!
Mutluyaka ortayı sağlama aldı..!
Maç saatleri değişti
Maç saatleri değişti
Koronavirüs kararı Türkiye’yi kapsamayacak
Koronavirüs kararı Türkiye’yi kapsamayacak
Klasikler Said Muhyi anısına yarışacak
Klasikler Said Muhyi anısına yarışacak
Kadınlar gününe özel bisiklet etkinliği
Kadınlar gününe özel bisiklet etkinliği
Bisiklet Halk Gezisi 15 Mart’ta
Bisiklet Halk Gezisi 15 Mart’ta
YDÜ rahat kazandı 82-54
YDÜ rahat kazandı 82-54
Kızlarda DAÜ finale yaklaştı, Erkeklerde YDÜ seriyi eşitledi
Kızlarda DAÜ finale yaklaştı, Erkeklerde YDÜ seriyi eşitledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim