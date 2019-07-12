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MTG salonda başladı

MTG salonda başladı

12 Temmuz 2019 Cuma 08:11
MTG salonda başladı

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Geçtiğimiz sezonun hem lig hem kupa şampiyonu Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör Ali Oraloğlu ve yardımcıları eşliğinde salon çalışmalarına başlayan Mağusa Türk Gücü ilk antremanını gerçekleştirdi. Yeni transferlerden Ünal Kaya ve genç takımdan 5 oyuncu takviyeli gerçekleştirlen antremanda herhangi bir yabancı oyuncu katılmadı. Sezonun ilk antremanını izleyen Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt sporculara yaptığı kısa açıklamada bu yıl yine hedeflerinin şampiyonluklar olduğunu ve 3 kupayı da istediklerini belirterek çalışmaları bu şekilde sürdürmeleri gerektiğini vurguladı. Yabancı oyuncular hakkında da bilgi veren Koral Bozkurt üç yabancı oyuncunun durumun belirsiz olduğunu ve gelecek hafta içinde yabancı futbolcu konusunu çözeceklerini söyledi.

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Mtg
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